Канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре по поставкам вакцин

Вакцины от нового коронавируса распределяются между странами – членами Евросоюза (ЕС) не пропорционально численности их населения, так как ранее были заключены тайные сделки между отдельными странами и фармацевтическими компаниями, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц заявил на пресс-конференции в Вене, что «когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников», передает ТАСС.

«Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа, где были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями», – добавил он.

Канцлер Австрии также предостерег, что продолжение такой практики только увеличит разницу между странами Евросоюза в объемах получения вакцинации. В частности, из-за такого подхода Болгария и Латвия могут столкнуться с их недостаточным количеством.

«Совершенно очевидно, что некоторые страны получили слишком мало, а другие – отчетливо больше», – сказал Курц.

Он подчеркнул, что «это надо предотвратить», так как происходящее «не соответствует духу ЕС, политической цели совместной закупки вакцин и противоречит договоренности глав государств и правительств от 21 января».

«Срочно нужна полная прозрачность относительно этих договоренностей координационного совета с фармкомпаниями. Надо выяснить, кто подписывал такие договоры, почему произошло отклонение от цели равного распределения в Европе», – призвал австрийский канцлер.

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