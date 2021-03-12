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12 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Аномалии AstraZeneca срывают европейскую вакцинацию

Вакцина компании AstraZeneca вызывает все большие сомнения и даже опасения Fucarini/Fotogramma/Global Look Press
Грандиозные планы вакцинации жителей Европы от коронавируса сорваны из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca. Какими аргументами защитники этой вакцины объясняют серию осложнений и даже смертей, последовавших после ее применения, и как на фоне этого колоссального кризиса выглядит российская разработка «Спутник V»? Подробности...
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    Аномалии AstraZeneca срывают европейскую вакцинацию

    Вакцина компании AstraZeneca вызывает все большие сомнения и даже опасения    12 марта 2021, 14:46
    Фото: Fucarini/Fotogramma/Global Look Press
    Текст: Артём Филиппов

    Грандиозные планы вакцинации жителей Европы от коронавируса сорваны из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca. Какими аргументами защитники этой вакцины объясняют серию осложнений и даже смертей, последовавших после ее применения, и как на фоне этого колоссального кризиса выглядит российская разработка «Спутник V»?

    В четверг число европейских стран, приостановивших использование вакцины, созданной англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, достигло десяти. А в пятницу, на фоне поступающих сообщений об аномалии свертываемости крови и образовании тромбов у привившихся AstraZeneca пациентов, от запланированного укола препаратом отказалось правительство Таиланда во главе с премьер-министром Праютом Чан-Оча. На этом фоне совсем другие новости приходят по поводу российской разработки: по сообщениям Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину «Спутник V».

    Подобно российскому «Спутнику V», AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, относится к типу векторных вакцин. Однако, в отличие от российского препарата, использующего генетически модифицированный аденовирус человека, англо-шведская вакцина использует аденовирус шимпанзе.

    Проблемы у AstraZeneca начались еще в сентябре прошлого года. Тогда пришли сообщения о побочной реакции у британского добровольца, участвовавшего в ее клинических испытаниях и госпитализированного с диагнозом «воспаление центральной нервной системы». Несмотря на то, что связь между заболеванием и вакциной не была установлена, на тот момент испытания препарата были приостановлены в нескольких странах.

    В январе AstraZeneca, в разработку которой были вложены колоссальные деньги, угодила в новую неприятную историю. В Германии было обнаружено, что эффективность нового препарата для пациентов в возрасте 65 лет и старше, предположительно, составила не более 8%. Разработчики вакцины, призванной частично заместить срывающиеся поставки американской вакцины Pfizer, опровергли эту информацию, сославшись на недостаток исследовательских данных.

    Однако в середине февраля от миллиона доз дешевой версии AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки, отказалась ЮАР. Власти страны указали на неэффективность вакцины против штамма, доминирующего на территории страны.

    К началу марта на немецких складах, несмотря на серьезную нехватку прививок от коронавируса, скопилось почти полтора миллиона доз AstraZeneca, доверие к которой среди немецких врачей и пациентов по-прежнему невысоко. От вакцины отказываются в силу ее низкой эффективности, которая, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), составляет 60%. Кроме того, как отмечает издание Spiegel, сведения о промежуточных этапах испытаний данной вакцины являются обрывочными.

    Не так давно эффективность AstraZeneca подверг критике президент Франции Эммануэль Макрон. Напомним, что ранее французский лидер отдал должное результатам третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», подчеркнув ее высокую эффективность.

    На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановлено в Австрии, Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литве, Латвии, Люксембурге, на Кипре, в Италии также была запрещена большая партия проблемной вакцины. Произошло это на фоне сообщений о серьезном недомогании 37 из 88 сотрудников двух клиник в Нижней Саксонии, получивших укол препарата.

    К «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    Тем не менее EMA, британский регулятор MHRA, а также власти Германии, Франции и Испании не намерены отказываться от AstraZeneca. Они приводят свои доводы в защиту столь нужной европейцам вакцины.

    Во-первых, клиническими испытаниями пока еще не доказано, что проблемы со свертываемостью крови, тромбозами и даже смертью пациентов имеют своей первопричиной применение AstraZeneca. Поэтому власти ряда европейских государств просто перестраховываются с целью успокоить население, беря двухнедельную паузу на применение вакцины.

    Во-вторых, смертельные случаи и проблемы со здоровьем у вакцинированных могут быть просто выражением математического закона средних чисел. На фоне сотен тысяч и миллионов людей, привитых AstraZeneca, неизбежно появляются сообщения о недомоганиях разной степени тяжести, причина которых может быть совсем разной. Иначе говоря, перед нами, по мнению властей ряда европейских стран, просто досадная случайность, совпадение.

    В-третьих, эффективность AstraZeneca возможно «разогнать» до 80% за счет более длительного промежутка между введением первой и второй доз вакцины.

    На этом противоречия вокруг AstraZeneca не исчерпываются. По информации агентства Reuters, полученной от источников в Брюсселе, фармацевтический концерн обещал направить в страны ЕС не менее 180 млн доз своей вакцины, однако во втором квартале 2021 года сможет выполнить свои обязательства менее чем наполовину. Это помешает Евросоюзу достичь заявленной цели: привить уже к лету этого года 70% взрослого населения, что ставит под угрозу программу общеевропейской вакцинации. Известно, что Италия воспользовалась правилами ЕС и заблокировала отправку 250 тыс. доз вакцины в Австралию, в то время как европейцы униженно попросили США поставить излишки AstraZeneca в Европу, которая также ощущает нехватку вакцин от Pfizer и Moderna.

    Возможно, решение ряда европейских стран приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca связано именно с нехваткой последнего на складах. На фоне локдаунов и возрастающего раздражения населения никому не хочется терять политические очки в глазах избирателей. Например, датчане, намеревавшиеся вакцинировать все население к середине июля, уже перенесли эту дату на 15 августа в надежде успеть пополнить свои запасы вакцины.

    Тем временем европейский регулятор официально допустил на европейский рынок четвертую вакцину. Ей стал препарат от американской компании Johnson & Johnson из одного компонента с эффективностью в 85%, что существенно ниже показателей российской вакцины, продолжающей получать европейское признание.

    Британское издание Times пишет о положительном отношении немецких медиков к «умно сконструированному» российскому «Спутнику V».

    Том Мертенс, глава постоянного комитета по вакцинации при немецком правительстве, сравнил эффективность «Спутника V» и AstraZeneca не в пользу последней. На прошлой неделе европейский регулятор запустил процедуру проверки российской вакцины, в то время как РФПИ заключил соглашение о поставке 10 млн доз в Италию. Винченцо Трани, глава итало-российской торговой палаты, назвал этот шаг историческим.

    Венгрия, Сербия и Словакия также уже получили первые партии «Спутника V». В Словакии это даже вызвало правительственный кризис, когда под давлением оппозиции был вынужден уйти в отставку последовательный сторонник российской вакцины, министр здравоохранения страны Марек Крайчи. Премьер-министр Словакии Игор Матович назвал произошедшее «ритуальной жертвой», аморальным и бесчеловечным поступком, отметив, что бывший глава Минздрава «отпахал» за 12 месяцев пандемии больше всех министров.

    Чехия, переживающая всплеск заболевания коронавирусом и которую CNN назвал «островом гибели и мрака на эпидемиологической карте мира», также рассматривает возможность заказа «Спутника V» до разрешения со стороны европейских регуляторов.

    Иначе говоря, на наших глазах на мировом фармацевтическом рынке и в общественном сознании европейцев происходит колоссальная драма. Знаменитые, обладающие великолепной репутацией европейские фармацевты подвергаются все большей критике. А в это время, совершенно неожиданно для западных политиков и ученых, российская вакцина «Спутник V», находящаяся под самым пристальным взглядом конкурентов, уверенно расширяет свое распространение.


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