Страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины

Страны Балтии призвали ЕС рассмотреть вопрос о перераспределении среди государств – членов сообщества неиспользованных вакцин от коронавируса в целях сдерживания распространения инфекции, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместное письмо министров здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии еврокомиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес.

«Важно подумать о повышении эффективности наших совместных усилий по [проведению кампании] вакцинации и о дальнейшем укреплении солидарности между государствами-членами путем введения механизма перераспределения [вакцин]», – передает ТАСС текст письма. Вместе с тем министры отметили, что в настоящее время «накапливаются неиспользованные излишки поставленных в страны ЕС вакцин, что в свою очередь может привести к порче препаратов из-за их небольшого срока хранения».

Кроме того, некоторые дозы вакцин остаются неиспользованными из-за опасений граждан по поводу возможных побочных эффектов после прививки.

«Мы призываем Европейскую комиссию предпринять активные действия, чтобы создать механизм на случай чрезвычайных обстоятельств, который может оправдать исключения из пропорционального распределения и временно ускорить доставку [препаратов] в государства-члены, которые наиболее остро в этом нуждаются», – подчеркивается в совместном заявлении.

Призывы стран Балтии, по информации Bloomberg, прозвучали после того, как в начале марта ЕС перенаправил поставки вакцины в Австрию, Чехию и Словакию, когда эти страны столкнулись с дефицитом препаратов.

Ранее сообщалось, что фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19 в Европе.