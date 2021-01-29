Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки?

«Вакцинная война», которую ведут между собой ведущие страны Запада, переходит в новую стадию. На этот раз речь идет о том, что может быть заблокирован экспорт вакцины от коронавируса из Евросоюза в Великобританию. Британское издание The Independent ссылается на соответствующее письмо главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции.

А причиной тому стало то, что фармкомпания AstraZeneca срывает сроки поставок вакцины в ЕС – но при этом по-прежнему обеспечивает в строгом соответствии с графиком вакциной Великобританию. Возможно, потому, что AstraZeneca имеет в том числе британские корни.

Евросоюз, как пишет западная пресса, изучает «срочные меры по обеспечению эффективного производства и поставок вакцин для своего населения» и готов использовать «все законные методы», в том числе заморозку экспорта вакцины от Pfizer и BioNTech. В частности, 40 млн доз, которые заказала Великобритания.

Вакцинация от COVID-19 началась в Евросоюзе 26 декабря 2020 года. К сентябрю этого года планируется распространить порядка 200 миллионов вакцин среди населения ЕС. Эту миссию взяла на себя Еврокомиссия, которая официально занимается закупкой и поставкой препаратов.

Она подписала контракт с шестью производителями вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica, CureVac и Sanofi/GSK. Однако из этого списка только два производителя успели сертифицировать свои вакцины – Pfizer и Moderna. В результате вакцин производится недостаточно. Вскоре к ним присоединится вакцина от AstraZeneca – ожидается, что регулятор ЕС одобрит препарат уже в конце января. А пока странам придется довольствоваться тем, что есть.

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выразила «глубокое недовольство» в связи с острой нехваткой вакцин. По неофициальным данным, поставки препарата AstraZeneca могут сократиться с 80 миллионов до 31 млн доз в первом квартале этого года.

Сейчас власти западных стран пытаются адаптироваться к ситуации. Например, представители Европейского агентства лекарственных средств (EMA) заявили, что одна ампула содержит шесть доз – на одну дозу больше, чем было заявлено изначально. А Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил гражданам прививаться разными вакцинами. При этом он предупредил, что последствия могут быть самыми разными, так как раньше эта практика не применялась.

Новый кабинет Джо Байдена успел обвинить в задержке вакцин предыдущего президента США Дональда Трампа. Новоизбранный президент отметил, что всему виной отсутствие конкретного плана действий. Будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявил: «Основное различие между подходом Байдена и Трампа состоит в том, что мы в федеральном правительстве собираемся нести ответственность». Байден разработал свою стратегию борьбы с COVID-19: он предлагает увеличить количество прививочных пунктов, привлечь дополнительный медперсонал и привить 100 миллионов американцев за 100 дней. Вот только в администрации Байдена уже подтвердили, что его обещание вряд ли будет выполнено.

Из-за задержек поставок Италия и Польша угрожают фармацевтическим компаниям судом. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, «такие задержки в поставках представляют собой серьезные нарушения контракта, которые наносят огромный ущерб Италии и другим странам». Отмечается, что раньше Италия занимала первое место по темпам вакцинации в Европе. Так как препаратов не хватает, правительство Италии пересмотрело свою стратегию по вакцинации населения. Теперь оно старается акцентировать внимание на тех, кто уже получил первую дозу вакцины. Власти обеспечивают их второй прививкой вместо того, чтобы вколоть препарат тем, кто не получил ничего.

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери предупредил, что вакцинация среди населения старше 80 лет будет отложена на четыре недели. Для остального населения задержка заставит от шести до восьми недель. Риму уже пришлось сократить количество ежедневных прививок примерно на две трети из-за проблем с поставками вакцины от Pfizer/BioNTech – производитель сократил поставки на 29%.

Тем временем Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания в письменной форме обратились к Еврокомиссии с просьбой решить проблему. Они призвали ЕК оказать давление на производителей, добиться регулярных поставок и прозрачности процесса. Письмо было отправлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес.

В первом квартале 2021 года Австрия получит втрое меньше вакцин AstraZeneca, чем ожидалось – 600 тысяч вместо двух миллионов. Поставка 1,4 млн доз перенесена на апрель. Как заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, эта отсрочка «совершенно неприемлема».

С 25 января Pfizer приостановил поставку вакцин в Канаду. Причина кроется в сбое производства на бельгийском предприятии компании. В следующие три недели канадцы столкнутся со значительным сокращением вакцинации. «Меня просто злит, что другие страны получают их [вакцины]», – комментирует ситуацию премьер-министр Онтарио Даг Форд. Политик добавил, что на месте премьера-министра Канады он бы звонил генеральному директору Pfizer каждый день и «угрожал ему петардой». В провинции Британская Колумбия в ближайшие недели также не ожидаются новые поступления вакцин.

Франция рекомендовала увеличить интервал между первой и второй прививкой до шести недель. А что делать? Вакцин мало, а население необходимо срочно прививать.

Сотрудники Национального управления здравоохранения Франции (HAS) подсчитали, что это решение обеспечит граждан как минимум 700 000 дополнительных доз. Но есть ли в этом смысл? Pfizer заявляет, что получившим первую дозу необходимо обеспечить вторую прививку в течение трех недель. Представители Moderna рекомендуют сохранять перерыв в четыре недели. Если пренебречь этими правилами, эффективность вакцины сильно снизится.

Фармацевтические компании по-разному объясняют резкое снижение поставок. В основном причины связаны с производственными проблемами, однако суть их не поясняется. Pfizer туманно заявляет, что занимается реорганизацией производства – и причина задержек заключается в этом. Более того, реорганизация приведет к значительному увеличению числа доз в будущем.

Поставки вакцин от AstraZeneca тоже внезапно прекратились. Компания официально заявила, что не сможет доставить заявленное по контракту с ЕС количество вакцин – партии вакцин придется сократить на 60%. Хотя AstraZeneca так и не дала объяснений касательно задержки поставок, некоторые полагают, что роль сыграл ущерб от пожара на их заводе в Пуне (Индия).

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На самом деле причин для сокращения поставок может быть несколько. Во-первых, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока одобрило лишь два препарата из шести существующих. Как только Европа одобрит применение других вакцин, ситуация должна выправиться. Во-вторых, проблема заключается в хранении и транспортировке вакцин. Вакцины от Pfizer и Moderna необходимо содержать при температуре ниже минус 70 °C и минус 20 °C соответственно.

Такая задержка в поставке кардинально меняет стратегию, которую приняли правительства для борьбы с коронавирусом. В том числе из-за острой нехватки вакцин и роста числа зараженных, страны ЕС начали интересоваться «Спутником V». Так, Венгрия первая заключила договор с Россией о поставке вакцины. Вслед за венграми на препарат обратили внимание итальянцы и немцы.

Это легко объяснить: спрос растет с каждым днем, а традиционные производители вакцин для ЕС пренебрегают своими обязанностями. К тому же «Спутник V» имеет ряд преимуществ перед вакцинами других производителей. При небольшой цене (10 долларов за дозу; у Pfizer и Moderna – около 20 долларов и 25-37 долларов за дозу соответственно) ее эффективность составляет больше 90%. Наконец, условия хранения вакцины относительно простые – понадобится лишь простой холодильник.