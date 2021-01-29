Взгляд
29 января, пятница  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
Разделы

Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
Перейти в раздел…

Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
Перейти в раздел…

Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
Перейти в раздел…

Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Явление новых простатов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Путин указал на подступающую (и подступившую уже к самому сердцу «западной демократии») цифровую тиранию. На небывалую в истории самых кровавых тоталитарных диктатур узурпацию массового сознания, позволяющую взять под абсолютный контроль не только действия, но и мысли. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Нож в ступне Зои Космодемьянской

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Перед создателями фильма «Зоя» стояла непростая задача: рассказать об одной из главных советских героинь тем, для кого Победа – нечто очень далекое, а мемориал, недавно открытый на месте казни Зои, – «идеальный фон для фэшн-съемки». Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
Перейти в раздел…

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

Перейти в раздел…

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...

Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...

Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Журналисты проникли внутрь дворца в Геленджике
    В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной В России заявили о последствиях санкций Киева для украинских граждан В Дании заявили о восстановлении Россией статуса военной сверхдержавы Ефремов рассказал подробности жизни в колонии
    Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия Пушков объяснил хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ Грузия ослабила ограничения для въезда в страну иностранцев Финляндия разработала сценарии отказа от электроэнергии из России
    Актеры и политики отреагировали на смерть Ланового Минздрав Украины исключил регистрацию российской вакцины Британия начала массовую выдачу виз жителям Гонконга Школьник попал в больницу после избиения одноклассником в Москве

    «Русский Донбасс»


    Прилепин назвал последствия принятия ДНР и ЛНР в состав России

    «неприкрытое хамство»


    От Google потребовали снять ограничения на воспроизведение гимна России

    стихотворение про митинг


    Жена Навального и Волков атаковали Слепакова

    Видео

    золотые монеты


    Россия создает новый товар для экспорта

    массовые беспорядки


    Европейцы восстают против власти

    форум в Давосе


    Путин послал позитивный сигнал в Европу

    «токсичный» блогер


    Почему россияне игнорируют акции Навального

    угрозы и оскорбления


    Украинский закон вызвал волну агрессии против защитников русского языка

    законы статистики


    Герман Садулаев: Богатые живут подозрительно долго

    человек с телефоном


    Дмитрий Грунюшкин: Хайпожорство – это преступление

    большая стройка


    Глеб Простаков: Ипотечный передоз для экономики

    на ваш взгляд


    Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?

    Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

    В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса    29 января 2021, 12:56
    Фото: ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
    Текст: Виктория Михайлова

    Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки?

    «Вакцинная война», которую ведут между собой ведущие страны Запада, переходит в новую стадию. На этот раз речь идет о том, что может быть заблокирован экспорт вакцины от коронавируса из Евросоюза в Великобританию. Британское издание The Independent ссылается на соответствующее письмо главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции.

    А причиной тому стало то, что фармкомпания AstraZeneca срывает сроки поставок вакцины в ЕС – но при этом по-прежнему обеспечивает в строгом соответствии с графиком вакциной Великобританию. Возможно, потому, что AstraZeneca имеет в том числе британские корни.

    Евросоюз, как пишет западная пресса, изучает «срочные меры по обеспечению эффективного производства и поставок вакцин для своего населения» и готов использовать «все законные методы», в том числе заморозку экспорта вакцины от Pfizer и BioNTech. В частности, 40 млн доз, которые заказала Великобритания.

    Вакцинация от COVID-19 началась в Евросоюзе 26 декабря 2020 года. К сентябрю этого года планируется распространить порядка 200 миллионов вакцин среди населения ЕС. Эту миссию взяла на себя Еврокомиссия, которая официально занимается закупкой и поставкой препаратов.

    Она подписала контракт с шестью производителями вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica, CureVac и Sanofi/GSK. Однако из этого списка только два производителя успели сертифицировать свои вакцины – Pfizer и Moderna. В результате вакцин производится недостаточно. Вскоре к ним присоединится вакцина от AstraZeneca – ожидается, что регулятор ЕС одобрит препарат уже в конце января. А пока странам придется довольствоваться тем, что есть.

    Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выразила «глубокое недовольство» в связи с острой нехваткой вакцин. По неофициальным данным, поставки препарата AstraZeneca могут сократиться с 80 миллионов до 31 млн доз в первом квартале этого года.

    Сейчас власти западных стран пытаются адаптироваться к ситуации. Например, представители Европейского агентства лекарственных средств (EMA) заявили, что одна ампула содержит шесть доз – на одну дозу больше, чем было заявлено изначально. А Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил гражданам прививаться разными вакцинами. При этом он предупредил, что последствия могут быть самыми разными, так как раньше эта практика не применялась.

    Новый кабинет Джо Байдена успел обвинить в задержке вакцин предыдущего президента США Дональда Трампа. Новоизбранный президент отметил, что всему виной отсутствие конкретного плана действий. Будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявил: «Основное различие между подходом Байдена и Трампа состоит в том, что мы в федеральном правительстве собираемся нести ответственность». Байден разработал свою стратегию борьбы с COVID-19: он предлагает увеличить количество прививочных пунктов, привлечь дополнительный медперсонал и привить 100 миллионов американцев за 100 дней. Вот только в администрации Байдена уже подтвердили, что его обещание вряд ли будет выполнено.

    Из-за задержек поставок Италия и Польша угрожают фармацевтическим компаниям судом. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, «такие задержки в поставках представляют собой серьезные нарушения контракта, которые наносят огромный ущерб Италии и другим странам». Отмечается, что раньше Италия занимала первое место по темпам вакцинации в Европе. Так как препаратов не хватает, правительство Италии пересмотрело свою стратегию по вакцинации населения. Теперь оно старается акцентировать внимание на тех, кто уже получил первую дозу вакцины. Власти обеспечивают их второй прививкой вместо того, чтобы вколоть препарат тем, кто не получил ничего.

    Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери предупредил, что вакцинация среди населения старше 80 лет будет отложена на четыре недели. Для остального населения задержка заставит от шести до восьми недель. Риму уже пришлось сократить количество ежедневных прививок примерно на две трети из-за проблем с поставками вакцины от Pfizer/BioNTech – производитель сократил поставки на 29%.

    Тем временем Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания в письменной форме обратились к Еврокомиссии с просьбой решить проблему. Они призвали ЕК оказать давление на производителей, добиться регулярных поставок и прозрачности процесса. Письмо было отправлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес.

    В первом квартале 2021 года Австрия получит втрое меньше вакцин AstraZeneca, чем ожидалось – 600 тысяч вместо двух миллионов. Поставка 1,4 млн доз перенесена на апрель. Как заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, эта отсрочка «совершенно неприемлема».

    С 25 января Pfizer приостановил поставку вакцин в Канаду. Причина кроется в сбое производства на бельгийском предприятии компании. В следующие три недели канадцы столкнутся со значительным сокращением вакцинации. «Меня просто злит, что другие страны получают их [вакцины]», – комментирует ситуацию премьер-министр Онтарио Даг Форд. Политик добавил, что на месте премьера-министра Канады он бы звонил генеральному директору Pfizer каждый день и «угрожал ему петардой». В провинции Британская Колумбия в ближайшие недели также не ожидаются новые поступления вакцин.

    Франция рекомендовала увеличить интервал между первой и второй прививкой до шести недель. А что делать? Вакцин мало, а население необходимо срочно прививать.

    Сотрудники Национального управления здравоохранения Франции (HAS) подсчитали, что это решение обеспечит граждан как минимум 700 000 дополнительных доз. Но есть ли в этом смысл? Pfizer заявляет, что получившим первую дозу необходимо обеспечить вторую прививку в течение трех недель. Представители Moderna рекомендуют сохранять перерыв в четыре недели. Если пренебречь этими правилами, эффективность вакцины сильно снизится.

    Фармацевтические компании по-разному объясняют резкое снижение поставок. В основном причины связаны с производственными проблемами, однако суть их не поясняется. Pfizer туманно заявляет, что занимается реорганизацией производства – и причина задержек заключается в этом. Более того, реорганизация приведет к значительному увеличению числа доз в будущем.

    Поставки вакцин от AstraZeneca тоже внезапно прекратились. Компания официально заявила, что не сможет доставить заявленное по контракту с ЕС количество вакцин – партии вакцин придется сократить на 60%. Хотя AstraZeneca так и не дала объяснений касательно задержки поставок, некоторые полагают, что роль сыграл ущерб от пожара на их заводе в Пуне (Индия).

    На самом деле причин для сокращения поставок может быть несколько. Во-первых, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока одобрило лишь два препарата из шести существующих. Как только Европа одобрит применение других вакцин, ситуация должна выправиться. Во-вторых, проблема заключается в хранении и транспортировке вакцин. Вакцины от Pfizer и Moderna необходимо содержать при температуре ниже минус 70 °C и минус 20 °C соответственно.

    Такая задержка в поставке кардинально меняет стратегию, которую приняли правительства для борьбы с коронавирусом. В том числе из-за острой нехватки вакцин и роста числа зараженных, страны ЕС начали интересоваться «Спутником V». Так, Венгрия первая заключила договор с Россией о поставке вакцины. Вслед за венграми на препарат обратили внимание итальянцы и немцы.

    Это легко объяснить: спрос растет с каждым днем, а традиционные производители вакцин для ЕС пренебрегают своими обязанностями. К тому же «Спутник V» имеет ряд преимуществ перед вакцинами других производителей. При небольшой цене (10 долларов за дозу; у Pfizer и Moderna – около 20 долларов и 25-37 долларов за дозу соответственно) ее эффективность составляет больше 90%. Наконец, условия хранения вакцины относительно простые – понадобится лишь простой холодильник.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •