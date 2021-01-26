Доктор Комаровский назвал самые опасные последствия COVID Палестина выразила надежду на отмену «враждебных мер» США ООН призвала Израиль провести вакцинацию от коронавируса среди палестинцев 26 января 2021, 18:55 Текст: Елена Мирошниченко

Новый спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выступил с призывом к Израилю провести вакцинацию среди палестинцев, которые находятся на оккупированных территориях. «Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продолжает оказывать тяжелое воздействие на жителей Палестины», – сказал Веннесланд в своем первом выступлении перед Советом Безопасности ООН, передает ТАСС. Он обратил внимание, что в секторе Газа показатели смертности особенно высоки. Спецкоординатор ООН уверен, что усилия обоих правительств помогли бы контролировать пандемию. «ООН также поддерживает готовности властей Палестины получать вакцины через [созданный под эгидой ВОЗ] механизм COVAX. Первые партии для приоритетных групп населения могут поступить в первой половине 2021 года», – добавил Веннесланд. Ранее СМИ сообщали, что у нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

Facebook удалил пост Нетаньяху и заблокировал его чат-бот 25 января 2021, 21:45

Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Facebook удалил пост на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал его чат-бот, через который пользователей просили сообщать данные о непривитых от COVID-19 израильтянах старше 60 лет, сообщило издание Yedioth Ahronoth. Администрация соцсети объяснила блокировку тем, что в соответствии с политикой конфиденциальности они не разрешают публикацию контента, который делится или запрашивает медицинскую информацию людей. По данным издания, чат-бот заблокирован на неделю, передает РИА «Новости». При этом схожий пост уже несколько дней размещен на странице Нетаньяху в Twitter. В видеообращении, прикрепленном к посту, Нетаньяху призывает граждан старше 60 лет вакцинироваться и рассказывает о собственном опыте и опыте своей жены по получению вакцины против коронавируса. «Если вы знаете кого-то, кто опасается делать прививку, отправьте мне имя и номер телефона, может быть, они получат от меня неожиданный звонок и, может быть, я их смогу убедить», – добавляет Нетаньяху в конце видеозаписи. Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. В больнице рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом Фрейндлих 26 января 2021, 15:36

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе клинической больницы имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, где лежит актриса. «Состояние средней тяжести, аппетит хороший, общается с окружающими, настрой позитивный, разрешено передвигаться в пределах палаты», – сообщили ТАСС в больнице. Перед Новым годом Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». 12 января стало известно, что состояние актрисы стабильное, она начала проходить физиотерапию и ЛФК. Ранее во вторник сообщалось, что актриса переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение в связи с улучшением состояния. Франция решила провести концерты для оценки рисков заражения коронавирусом 25 января 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

В Париже и Марселе в ближайшие несколько недель пройдут экспериментальные концерты, сообщает телеканал BFMTV. Целью эксперимента является оценка рисков распространения коронавируса в местах массового скопления людей. Телеканал отмечает, что концерты будут проведены в феврале или в марте, сообщает РИА «Новости». Предполагается, что в Париже экспериментальный концерт посетят от 2500 до 3000 человек. В Марселе, где пройдут два концерта, планируется участие порядка 1000 человек. Результаты эксперимента будут оглашены после 8 апреля. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и новый глава США Джозеф Байден договорились взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Во Франции власти могут ввести третий локдаун из-за распространения коронавируса, сообщают французские СМИ. Как заявил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время. Отмечается, что на решение ввести новый карантин повлияло распространение «британского» коронавируса и его нового штамма из ЮАР. Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца будущей недели. Разработчик «Новичка» решил выпустить лекарство от коронавируса 26 января 2021, 08:49

Фото: Андрей Веселов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», способное бороться с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний. «Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», – передает РИА «Новости» слова Ринка. Лекарство основано на препарате «Диуцифон» (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов, как рассказал Ринк, входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки – плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название «Иммофон». Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации. Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. По словам Ринка, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», – заявил ученый. Сейчас его компания «Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» занимается производством опытных партий нового лекарства для проверки его действия при разных патологиях. Также идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. По словам Ринка, одна доза препарата будет стоить ориентировочно около 1 тыс. рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, утверждает ученый. Он отметил, что эффективность «Диуцифона» подтверждена клиническими испытаниями, есть более 650 публикаций на успешное лечение препаратом разных патологий. Также ученый по заданию Государственного института технологии органического синтеза работал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры. Лекарство от проказы в те годы производили с нарушением технического процесса, поэтому на выходе получалась другая химическая формула, из-за чего производство пришлось остановить. После выяснения обстоятельств его наладили должным образом и в 1997 году, по словам Ринка, из лепрозория, использовавшего это лекарство, выписали последнего пациента. «То есть буквально вылечили эту болезнь (проказу)», – рассказал ученый. В дальнейшем препарат некоторое время применяли как иммунокорректирующее средство комплексной терапии ВИЧ-инфекции и СПИДа. Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны 25 января 2021, 22:45 Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на фоне пандемии принял решение сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», – приводит слова Псаки ТАСС. «В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Как отметила Псаки, в связи с тем, что в ЮАР обнаружен более заразный штамм коронавируса, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения. Кроме того, начиная со вторника приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус, добавила пресс-секретарь Белого дома. Напомним, в прошлый вторник 45-й президент США Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в Соединенные Штаты для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В декабре 2020 года Трамп выступил против введения жестких ограничительных мер в США в связи с распространением коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Япония решила открыть горячую линию из-за побочных эффектов при вакцинации 25 января 2021, 21:54 Текст: Абдулла Шакиров

Власти Японии планируют создать специальную горячую линию по вопросам побочных эффектов, возникающих после вакцинации от коронавируса, сообщили японские СМИ. Система приема пациентов будет подготовлена министерством здравоохранения страны к марту, когда в Японии стартует вакцинация пожилых людей. Будет также утвержден перечень лечебных учреждений для пациентов с побочными эффектами. В него войдут госпитали при университетах и крупные больницы с общепрофильным отделением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Asahi Shimbun. Пока неясно, нужно ли будет пациентам получать направление от терапевта или они смогут обращаться в больницы напрямую. Ранее японский минздрав подписал контракт на поставку 144 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech в течение этого года, а также контракт на поставку 120 млн доз вакцины от AstraZeneca. В январе в Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии. «Бразильский» штамм коронавируса выявлен в США 26 января 2021, 02:57

Фото: Spc. John Weaver/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Минздрав американского штата Миннесота выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса. «Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня (в понедельник) объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии. <...> Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах», – приводит текст заявления ведомства ТАСС. Симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе января, а анализ он сдал 9 числа. Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас. Ранее в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. Генсек ООН заявил о тяжелейшем экономическом кризисе за последнее столетие 26 января 2021, 09:06 Текст: Алина Назарова

В результате пандемии коронавируса мир стал очень хрупким и вступил в тяжелейший за последнее столетие экономический кризис, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на мероприятии «Давосская повестка дня». Глава ООН отметил, что сегодняшний мир можно описать одним словом – «хрупкость». «Более двух миллионов человек погибли (из-за пандемии), и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет», – заявил Гутерреш, передает РИА «Новости». Дипломат считает, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность «кризисов климата и биоразнообразия». По его словам, «ведение войны с природой» приводит к тому, что «она наносит ответный удар». Гутерреш призывает мир к диалогу и сотрудничеству. «Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе», – высказался он. Генсек ООН подчеркнул, что в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для «перехода от хрупкости к устойчивости». Ранее генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м, отметив, что сегодня война ведется против коронавируса. В декабре директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис. ВОЗ назвал сумму убытков из-за отсутствия равного доступа к вакцинам от коронавируса 25 января 2021, 22:04 Текст: Елена Мирошниченко

Мировая экономика может понести серьезные убытки из-за отсутствия одинакового доступа к вакцинам от коронавируса в мире, потери могут превышать 9 трлн долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве. «Вакцинный национализм» может обойтись глобальной экономике в 9,2 трлн долларов, и почти половину этих потерь – 4,5 трлн долларов – могут понести наиболее богатые экономики», – приводит его слова ТАСС. Он также напомнил, что что на финансирование доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания в рамках международного партнерства ACT-Accelerator в этом году необходимо 26 млрд долларов. Глава ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». «Пока мы не победим пандемию повсеместно, мы не победим ее нигде», – подвел итог Гебрейесус. Ранее стало известно, что поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. ЕК собралась контролировать экспорт вакцин против COVID за пределы ЕС 26 января 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза, сообщили в ЕК. «Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределы ЕС)», – приводит текст заявления Еврокомиссии ТАСС. «Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза. Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределами ЕС), – говорится в заявлении. – Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки». Накануне Еврокомиссия (ЕК) потребовала от англо-шведской компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин в Евросоюз на 60%. Ранее стало известно о значительных задержках в производстве вакцины компании AstraZeneca. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Эксперты ВОЗ дали рекомендации по вакцине Moderna 26 января 2021, 15:01 Текст: Ольга Никитина

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала во вторник предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины от американской компании Moderna против COVID-19. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) встретилась 21 января для обсуждения предварительных данных по третьей фазе испытаний вакцины mRNA-1273 компании Moderna. Препарат еще официально не включен в список лекарств, разрешенных ВОЗ для использования при чрезвычайных ситуациях, передает РИА «Новости». На основании имеющихся данных СКГЭ рекомендовала вводить людям две дозы mRNA-1273 (100 мкг, 0,5 мл каждая) с интервалом в 28 дней между дозами. В исключительных случаях максимальный интервал между дозами может быть увеличен до 42 дней, хотя доказательства эффективности вакцины в таком случае не очень убедительны. СКГЭ также не рекомендует уменьшать дозу наполовину. С учетом возможных аллергических реакций на mRNA-1273 эксперты ВОЗ рекомендуют вводить вакцину только в условиях, где можно будет предотвратить у пациента анафилактический шок. При этом вакцину не рекомендуется использовать во время беременности. Прививку возможно сделать, только если польза от вакцинации беременной женщины не перевешивает потенциальные риски для плода. СКГЭ признает, что в данный момент данных о безопасности вакцины для кормящих женщин нет, однако, учитывая механизм действия препарата, он вряд ли представляет риск для этой категории. Эксперты ВОЗ также дали ряд общих рекомендаций, которые касаются вакцинации. В частности, прививаться советуют независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2. По имеющимся данным, человек может повторно заразиться спустя полгода после первоначальной инфекции. Поэтому те, кто недавно переболел COVID-19, могут отложить вакцинацию примерно на полгода. Также эксперты ВОЗ считают, что в условиях недостатка вакцин нельзя делать приоритетным вакцинацию международных путешественников. В связи с этим, а также из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи инфекции, СКГЭ в настоящее время не рекомендует вакцинацию путешественников от COVID-19, за исключением случаев, когда они входят в группу риска. В начале января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), отвечающее за выдачу рекомендаций на использование вакцин от коронавируса в ЕС, одобрило вакцину Moderna. Ученые заявили о необходимости создать вакцину от коронавируса для животных 25 января 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

В будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания, предположили ученые из британского Университета Восточной Англии, научно-исследовательского Института Эрлхэма и Миннесотского университета в США. Вирус может эволюционировать так, что будет распространяться среди животных и среди людей, полагают исследователи, передает ТАСС со ссылкой на британский канал Sky News. «Нельзя совершенно исключать, что вакцинация некоторых видов домашних животных может понадобиться для сдерживания распространения инфекции», – отметили ученые. Профессор эволюционной генетики Кок ван Остерхаут из Университета Восточной Англии полагает, что такие препараты для животных необходимо создавать, даже если не были подтверждены факты передачи коронавируса человеку от собак и кошек. По его мнению, это снизит риск распространения заболевания. По его словам, Россия уже «начала разрабатывать вакцину для животных», но данных по этому вопросу очень мало. Ранее специалисты Кембриджского университета установили, что ключевые генетические изменения, приведшие к появлению патогенного для человека вируса SARS-CoV-2, аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Американцев обязали доказывать отсутствие COVID-19 для въезда в США 26 января 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Госдепартамент США проинформировал о необходимости всем направляющимся в Соединенные Штаты пассажирам, включая американских граждан, с 26 января перед посадкой на самолет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. «Госдепартамент США и Центры по контролю и профилактике заболеваний США напоминают всем путешествующим, что с завтрашнего дня, 26 января, все пассажиры авиалиний в возрасте от двух лет, прибывающие в Соединенные Штаты, должны будут предоставить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус или доказательство выздоровления от коронавируса перед посадкой [на самолет]. Этот указ относится как к иностранцам, так и к гражданам США», – приводит текст заявления Госдепартамента ТАСС. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проинформировала о решении американского президента Джозефа Байдена обязать прилетающих в США предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус. В прошлый четверг Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420 тыс. человек. Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В России зарегистрировали 18,2 тыс. случаев коронавируса 26 января 2021, 11:12

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2317, Санкт-Петербурге – 1510, Московской области – 1129. Всего в стране выявлен 3 756 931 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 174 561 человека, из них 23 798 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 564 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 70 482 человека. Накануне, 25 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 290. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1049. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Глава РФПИ не исключил задержек с производством вакцины «Спутник V» 26 января 2021, 10:17 Текст: Ольга Никитина

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу в интервью CNBC заявил, что задержки в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» возможны из-за наращивания мощностей. «По существу нужно много компонентов. Если есть проблема с одним компонентом, то это вызывает задержку. Такое мы наблюдали с Pfizer, AstraZeneca и другими производителями. Могут быть некоторые задержки в производстве нашей вакцины, потому что мы наращиваем производственные мощности. Надеемся, что задержки не возникнут», – приводит его слова ТАСС. «Мы осознаем, что это процесс, который никогда не проводился в мире. И ожидания должны быть реалистичными. Мы действительно понимаем проблемы производителей других вакцин. Мы уверены, что это решится. Мир должен понять, что то, что совершается сейчас, никогда не совершалось ранее. Производители делают все, чтобы своевременно обеспечивать всех вакциной», – добавил глава РФПИ. Дмитриев также сообщил, что РФПИ ожидает регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Парагвае и Пакистане. По его словам, эти решения будут основаны на промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.