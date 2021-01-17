После вакцины Pfizer нескольким израильтянам парализовало лицевой нерв

У нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв, сообщают СМИ.

«Согласно данным министерства, у не менее 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше», – цитирует РИА «Новости» издание «Едиот Ахронот».

Один из привитых пояснил, что через несколько минут после инъекции он начал чувствовать странные ощущения на подбородке и во рту. «По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но кроме этого у меня нет другой боли», – рассказал пациент.

В израильском минздраве добавили, что «человек, у которого после введения первой дозы, появились симптомы пареза, может получить вторую дозу, заболевшему стоит отсрочить введение второй дозы до выздоровления, подразумевается, что в соответствии с этим правилом вторая доза должна быть отложена до тех пор, пока парез не пройдет».

Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.

В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».