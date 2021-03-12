Французы увидели Марин Ле Пен своим президентом

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Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca

12 марта, пятница  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Россия снова начала зарабатывать на нефти и газе Алексей Куденко/РИА «Новости»
Россия может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти. Речь может идти о 2–2,5 трлн рублей, которые пополнят Фонд национального благосостояния. В прошлом году резервы приходилось тратить из-за дефицита бюджета, но теперь ситуация резко меняется. Подробности...
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Крымская весна продолжает объединять россиян

Для большинства россиян возвращение Крыма стало поводом для гордости Максим Блинов/РИА Новости
Через семь лет после возвращения Крыма в Россию более 80% россиян положительно оценивает это событие и считает его исторически справедливым. Западные санкции большинство жителей страны также не связывает с воссоединением полуострова – это был лишь повод для их введения, считают опрошенные социологами люди. А как в самом Крыму оценивают прошедшую семилетку по сравнению с украинскими временами? Подробности...
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Как царская Россия заложила триумф советской науки и техники

Александр Попов стал героем одноименного советского фильма «‎Александр Попов»‎/Ленфильм
Расцветом науки в России стала советская эпоха – однако мало кто вспоминает, на сколь высоком уровне научно-технических достижений находилась наша страна до революции. На передовой край науки и техники Россия вышла именно в XIX веке. Каким образом ученые становились государственной элитой Российской империи? Подробности...
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Аномалии AstraZeneca срывают европейскую вакцинацию

Вакцина компании AstraZeneca вызывает все большие сомнения и даже опасения Fucarini/Fotogramma/Global Look Press
Грандиозные планы вакцинации жителей Европы от коронавируса сорваны из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca. Какими аргументами защитники этой вакцины объясняют серию осложнений и даже смертей, последовавших после ее применения, и как на фоне этого колоссального кризиса выглядит российская разработка «Спутник V»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как закручивают гайки в США

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В арсенале Демпартии есть средства даже физического давления на непокорных граждан. Уличные бойцы BLM и антифа уже доказали свою эффективность. Как и хунвейбины, американские ультрас способны отбить охоту сопротивляться у добропорядочных обывателей. Подробности...

Турция взаимодействует с Россией по принципу шведского стола

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Покуда Виндзоры отвергали тех, кто выносит сор из Букингемской избы, британская монархия все преодолевала. Но с прогрессивной младшей ветвью – по-американски настырной герцогиней и принцем-фетюком – все может пойти вразнос. Подробности...
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    Французы увидели Марин Ле Пен своим президентом

    Французы считают, что Ле Пен лучше Макрона справится с проблемами безопасности и миграции    12 марта 2021, 18:00
    Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президентская гонка во Франции обещает стать жаркой. Скорее всего, мы опять увидим схватку Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, но это будут как будто другие люди. Совсем другой Макрон, ставший главным националистом Европы, и новая Ле Пен. Она по-прежнему относится к России с симпатией, но отличается от «старой» тем, что действительно может победить.

    Следующие президентские выборы во Франции пройдут более чем через год - в апреле 2022-го. Но ставки на них принимаются загодя, и большинство французов ставят на то, что во втором туре опять встрется действующий президент Эммануэль Макрон и лидер «Национального объединения» (НД) Марин Ле Пен. Половина из них считает, что шансы у Ле Пен очень хорошие.

    Это интересный сигнал. Прежде всего, потому, что Ле Пен многие французские политологи называют неизбираемой из-за очень высокого антирейтинга. Да, мол, у нее много сторонников, но результат прошлых выборов - 33% против 66% это ее потолок. Две трети всегда будут против.

    Но у народа другое мнение, которое эксперты вроде как услышали, и теперь чаще говорят о том, что результаты Макрона и Ле Пен в финальной схватке будут гораздо ближе, чем в 2017 году, но все-таки в пользу Макрона.

    С этим тоже можно поспорить. Антирейтинг Ле Пен принято преувеличивать из желания, чтобы он подрос еще больше. Другими словами, в мейнстриме ее откровенно демонизируют. Однако до «потолка в треть голосов» принято было говорить о «потолке в четверть». Ле Пен действительно неприемлема для либералов идейных левых, но даже в такой политизированной стане, как Франция, простых обывателей большинство.

    Главные проблемы у большинства обывателей экономические. Тут и банкротство крупных кампаний, из-за финансовых проблем которых люди попроще остаются без работы. И кризис сферы услуг в туристической стране, выжигающий мелкий и средний бизнес. 

    Коронавирус работает на Ле Пен как на критика перегибов в карантинных ограничениях и как на политика с популистской социальной повесткой. Она ни в коем случае не «правая» в плане экономики. Она не про «отнять и поделить», но про «перераспределить» (от глобальных корпораций - простому народу), что делает возможным голосование за нее даже тех, кто обычно поддерживает «красных» - идейных врагов Ле Пен.

    На нее же, резкую противницу современной модели Евросоюза, работает раздражение французов от брюссельской бюрократии, резко усилившееся в коронакризис. «А, я была права», - как бы восклицает Ле Пен, показывая, как всего за месяц европейцы попрятались по национальным домикам, а в Брюсселе им дали понять, что нынче каждый сам за себя. «Ну, права», - вздыхают французы, еще вчера считавшие, что Ле Пен спятила в своей ненависти к идее Единой Европы - в условиях реального ЕС не идеальной, но многим все-таки симпатичной.   

    Третий фактор, сокращающий пресловутый антирейтинг: то, что Ле Пен кажется консервативным борцом за традиционные ценности преимущественно из России. Если быть более точным, сторонники консервативных ценностей голосуют за Ле Пен за неимением более близких кандидатов - им теперь деться некуда. Но сама Ле Пен в большей степени кандидат модерна и враг традиционализма. Прежде всего исламского.

    Личная жизнь самого лидера «националов» (такой статус в России раньше обозначали как «сожительство») и биографии ключевых людей в ее команде (например, ее «серого кардинала» в период прошлых выборов и открытого гея Флориана Филиппо) «сделали бы честь» скорее лево-либералам, чем право-консерваторам.

    Правда, вскоре после разгрома от Макрона, пути Ле Пен и Филиппо разошлись. Но не из-за взглядов на ЛГБТ, а из-за «двойной лояльности» и амбиций Филиппо, создавшего под себя пусть и пролепеновкую, но параллельную НД политическую структуру.

    С тех пор «Национальное движение» вообще заметно обновилось и пережило ребрендинг (ранее - «Национальный фронт»), но продолжило двигаться в том же направлении, куда его толкал Филиппо - подальше от расизма, антисемитизма, гомофобии и социальной архаики, поближе к центру. Так Ле Пен становится более приемлемой для тех избирателей, кто прежде называл ее радикалом и не готов был поддержать ни при каких обстоятельствах.

    Одновременно происходит встречное движение - в сторону Ле Пен смещается Макрон. Он побеждал на выборах, как человек, которого оппоненты называли ставленником глобальных финансовых элит (бывший сотрудник Ротшильдов, что вы хотите) и сторонник «Франции для всех». Теперь он выступает как главный националист Евросоюза, блокируя расширение ЕС за счет исламских стран, и фигурирует в отдельных СМИ и происламских блогах как враг ислама, в чем раньше обвиняли как раз Ле Пен (и с чем она по сути соглашалась, хотя и уточняла формулировки).  

    Возможно, все дело в факторе исполнителя. Идеалистическая картина мира Макрона неожиданно столкнулась с реальностью. Обязательным условием своей «Франции для всех» он считал не только веротерпимость, но и право на самовыражение, включая кукиш в адрес духовной особы. Это неотделимая часть французского национального самосознания, но у мусульман, как оказалось, иные взгляды на «расхристанность» и другие границы допустимого.

    Как бы там ни было, подавляющее большинство французов считают, что Ле Пен лучше, чем Макрон. справится с такими проблемами как общественная безопасность (44% против 18%) и нелегальная миграция (51% против 21%). Так считают и в том числе и те, кто намерен голосовать против ее кандидатуры. По крайней мере, пока.

    Это движение основных (как представляется сейчас) кандидатов навстречу друг друга свидетельствует так же о том, что прежняя модель французской политики не возродится. Традиционные правые (голлисты) проворовались, традиционные левые обанкротились политически. Нельзя сказать, что на их месте теперь Ле Пен и Макрон, но они теперь вместо них, вобрав в свой электорат прежнюю базу как голлистов, так и социалистов.

    Давать сейчас прогнозы на исход их новой битвы - дело неблагодарное. Французский народ посадил президент Макрона на своего рода эмоциональные качели - его популярность то резко падает (как, к примеру, в период недореволюции «желтых жилетов»), то отрастает обратно и ставит новые рекорды.

    За год качнуть может куда угодно - история теперь развивается быстро. Большинство французов считает, что в 2022 году побелит все же Ле Пен. Что ж. Подавляющее большинство американцев считали, что в 2020 году победит Дональд Трамп. 


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