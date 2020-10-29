Взгляд
29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
Разделы

Россияне распробовали новый способ большого заработка

К биржевым профессионалам в последнее время в России все больше присоединяются любители ZEUS/ZUMA/ТАСС
Резкий рост популярности переживает сегодня в России структура, которая до последнего времени увлекала только профессионалов и спекулянтов: фондовая биржа. Миллионы простых россиян бросились скупать акции и другие ценные бумаги. С чем связана эта тенденция, насколько рискованны подобные инвестиции и с помощью каких правил можно увеличить вероятность заработать выше инфляции? Подробности...
Перейти в раздел…

ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
Перейти в раздел…

Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
Перейти в раздел…

Без богохульства Франция перестанет быть Францией

Charlie Ebdo подразумевают, что турецкий лидер религиозен только на словах, а в быту ни в чем себе не отказывает charliehebdo.fr
Журнал Charlie Ebdo вновь оказался в центре международного скандала после того, как опубликовал шарж на президента Турции Эрдогана. Это стало очередным «выстрелом» в конфликте между руководством Франции и мусульманским миром, который обвиняет французов в исламофобии и даже в фашизме. Почему в одной из наиболее толерантных стран мира так дорожат традицией оскорблять верующих? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп предложил косовский рецепт для карабахской кухни

Иса Джавадов, Историк, востоковед
Трамп перед выборами предложил кое-что армянской диаспоре для решения карабахской проблемы. Предложение заманчивое, но серьезность намерений американской стороны покажет только Женевская встреча в формате «3+2» (США, Россия, Франция, Азербайджан, Армения) 29 октября. Подробности...

Европа придумала ответ США на санкции против «Северного потока – 2»

Алексей Гривач, Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности
28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы, подарок французского народа американцам. Символично, что не так давно именно из Парижа Вашингтону прилетел ассиметричный ответ за его политику последнего времени по продвижению сжиженного газа на европейский рынок – «под дулом санкционного пистолета». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пуск новой российской противоракеты показали на видео
    Спрогнозирован конец роста заболеваемости COVID-19 в России Участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм Уроженку Перми назвали источником «компромата» на Трампа США потребовали от всех стран НАТО удерживать Турцию «на Западе»
    У коронавируса нашли сходство с испанкой Пушков раскрыл суть обмана Зеленским украинцев Спецслужбы США подвергли допросу журналиста RT в Нью-Йорке В России предложили ввести «ранговую» систему начисления пенсий
    Макрон ввел режим самоизоляции и разрешил французам работать Россия получила права на могилу разведчика Зорге в Японии В Филадельфии вспыхнули беспорядки из-за убийства негра полицейскими Посольство России высмеяло утверждения о русских солдатах в Каталонии

    подвох в мирном плане


    В России объяснили подоплеку предложения Алиева остановить наступление в Карабахе

    «Очень коварная болезнь»


    Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам

    эффект Ярковского


    На угрожающем Земле астероиде нашли опасное явление

    Видео

    очаг протеста


    Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

    Президент Франции


    Макрон стал главным врагом защитников ислама

    советский самолет


    Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

    известные актеры


    Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

    Поддержка государства


    Герман Садулаев: Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

    Идеологическая сегментация


    Алексей Алешковский: Свобода – это закон джунглей

    турецкая экспансия


    Геворг Мирзаян: Франция вступила в риторическую войну с Турцией

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?

    Без богохульства Франция перестанет быть Францией

    Charlie Ebdo подразумевают, что турецкий лидер религиозен только на словах, а в быту ни в чем себе не отказывает    29 октября 2020, 08:30
    Фото: charliehebdo.fr
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Журнал Charlie Ebdo вновь оказался в центре международного скандала после того, как опубликовал шарж на президента Турции Эрдогана. Это стало очередным «выстрелом» в конфликте между руководством Франции и мусульманским миром, который обвиняет французов в исламофобии и даже в фашизме. Почему в одной из наиболее толерантных стран мира так дорожат традицией оскорблять верующих?

    Карикатуру Charlie Ebdo на Реджепа Тайипа Эрдогана можно найти по-своему трогательной. Внешне она столь же отвратительна и вряд ли забавна, как и большинство других скандальных рисунков из этого издания, но по сути является «лучиком поддержки» для президента Макрона в период его острого конфликта с турецким коллегой.

    Обычно такая сентиментальность Charlie Ebdo не свойственна: в плане политики для них нет ничего святого, о чем не спросишь – любому нахамят, всё «не слабо».

    Теперь правоохранители Турции будут преследовать редакцию в уголовном порядке – так уж заведено в современной Анкаре, что там готовы наказывать журналистов со всего мира за оскорбление своего султана. А сам Эрдоган осыпает официальный Париж проклятиями за «исламофобию» и опеку над Charlie Ebdo, делая вид, что говорит от имени всех мусульман мира.

    В реальности конфликт двух президентов гораздо обширнее, чем какие-то там картинки – с султаном или с пророком. Ливия, Ливан, Греция, Нагорный Карабах – вот далеко не полный список мест, где столкнулись лбами француз и турок.

    Их текущая свара тоже глубже, чем кажется на первый взгляд: «борьба с исламским сепаратизмом» и «освобождение ислама во Франции от иностранного влияния», анонсированные Макроном, неизбежно затронут мечети, по факту контролируемые турками, а таких мечетей в Пятой республике больше трети. Эрдоган резонно воспринимает это, как посягательство на своих агентов влияния – вот и бесится.

    Тем не менее ему удалось представить дело таким образом, будто Макрон бросил вызов всей мировой умме. Сейчас французский президент действительно пожинает ядовитые плоды на пространстве от Северной Африки до Бангладеш. И там, где не договорил Эрдоган, договорит Рамзан Кадыров

    По сути этот французско-исламский конфликт начался с всё тех же – с Charlie Ebdo, ныне протягивающих Макрону руку помощи как бы в благодарность за поддержку. Этнический чеченец Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати, который посмел показать ученикам на уроке про свободу слова карикатуры на пророка Мухаммеда – те самые, за которые карикатуристы в 2015 году заплатили кровью десяти коллег и еще двух полицейских.

    Ответ официального Парижа на это оказался крайне жестким, для исламского мира – неожиданным и, с его же точки зрения, провокационным.

    Во-первых, Самюэлю Пати посмертно присвоили высшую награду страны – орден Почетного легиона, а прощание с ним провели в Сорбонне. То есть того, кто, по мнению уммы, оскорблял пророка и сеял рознь, сделали национальным героем страны.

    Во-вторых, министр внутренних дел Жеральд Дарманен срочно вылетел в Москву, чтобы убедить российские власти принять назад «чеченских беженцев», ранее получивших убежище в Пятой республике (одним из таких был и Анзоров). Таким образом мигрантам-мусульманам было продемонстрировано: мы скорее отправим вас обратно, чем пожертвуем практикой оскорблений на религиозной почве.

    В-третьих, рисунки из Charlie Ebdo начали проецировать на административных зданиях в ряде городов, а несколько регионов Франции выступили с инициативой издать специальный сборник религиозных карикатур, дабы снабдить ими все лицеи и школы. В итоге террористическая борьба с «хулой» эту «хулу» только умножает.

    Публичные выступления Макрона по данному вопросу развеяли последние иллюзии: французская власть видит корень зла не в оскорбительных карикатурах, а во французском исламском сообществе, поэтому ненавистных карикатуристов берут под защиту, а умму начнут перестраивать на новый лад.

    Особенно неприязненную реакцию вызвали слова Макрона о принятой во Франции «свободе богохульствовать».

    Такой бескомпромиссный подход не только неприятен мусульманам – он непонятен в других странах, не исключая Россию. Здесь гораздо проще встретить человека, который, категорично осуждая терроризм, тем не менее найдет Charlie Ebdo чем-то отвратительным и неприемлемым – «так нельзя», тем более, если это грозит стране религиозной рознью.

    Но поступить иначе Макрон просто не мог. В противном случае он не был бы французом.

    Французская нация была создана по итогам Великой французской революции, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь. Бунт третьего сословия (грубо говоря, рабочего класса) был направлен не только на первое – дворян, но и на второе – духовенство. То есть он изначально был антиклерикальным, что предопределило политику и культуру французского государства – нынешняя Пятая республика в значительной мере наследует Первой.

    Право показать духовному лицу кукиш – это то, за что десятки тысяч французов сложили головы в период превращения собственно во французов. Данное право имманентно для нации, где за два с лишним столетия научились гармонично совмещать довольно ревностный католицизм со свободой слова, игнорирующей религиозные догмы.

    Эту особенность французского генезиса так или иначе наблюдал почти каждый, не всегда отдавая себе в этом отчет. На нее указывает очень и очень многое, начиная от самого известного в мире французского романа «Три мушкетера», где главными антагонистами выписаны духовные лица, и заканчивая «золотым веком» французских комедий, переходящими персонажами которых были священники, монахи и раввины (чего стоят только картины с Луи де Фюнесом).     

    Пытаясь сейчас давить на Францию, чтобы перестроить ее уклад под собственные представления о прекрасном, окрепшее исламское сообщество идет против базовых государственных основ.

    При этом резкое противодействие французов вызывает у него недоумение: как же, ведь в соседней Германии всё иначе, власти подавляют «язык ненависти», берегут покой уммы и чуть ли не пылинки с нее сдувают. То же прослеживается в Британии, где либералы готовы отказаться от новогодних елок, лишь бы не провоцировать религиозное меньшинство.

    Они гнутся – гнись и ты. Но там, где немца гложет чувство вины за нацистское прошлое, а американец вспоминает про завещанный отцами-основателями принцип свободы совести, француз бережет отвоеванное предками право плюнуть в сторону кардинала или муллы, если очень хочется.

    Нельзя сказать, что хочется всем или хотя бы многим. После нападения террористов на редакцию Charlie Ebdo ее специфические карикатуристы воспринимались как неотменяемый, но токсичный актив, о котором лучше лишний раз не упоминать. И его действительно не упоминали как нечто неполиткорректное, потенциально опасное, несовместимое с принятыми в XXI веке интонациями.

    Однако любая попытка мусульман (как наиболее пассионарной на сегодняшний день религиозной силы) упразднить «право на богохульство» и перестроить информационное пространство Пятой республики под себя наталкивается и будет наталкиваться на глухую линию обороны. Если придется, французы всю страну обклеят карикатурами на Мухаммеда, но не пойдут против своей национальной гордости.

    Когда кому-то кажется, что нынешний президент – кандидат от глобалистов и международных финансовых кругов – все-таки слишком резок к правоверным и мягок к богохульникам, пусть вспомнит, что его главным соперником на выборах была Марин Ле Пен. Если не хочется иметь дело с Макроном, придется иметь дело с ней – с той, для кого «исламофобия» не ярлык, а положительная характеристика.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •