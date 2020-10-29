Без богохульства Франция перестанет быть Францией

Журнал Charlie Ebdo вновь оказался в центре международного скандала после того, как опубликовал шарж на президента Турции Эрдогана. Это стало очередным «выстрелом» в конфликте между руководством Франции и мусульманским миром, который обвиняет французов в исламофобии и даже в фашизме. Почему в одной из наиболее толерантных стран мира так дорожат традицией оскорблять верующих?

Карикатуру Charlie Ebdo на Реджепа Тайипа Эрдогана можно найти по-своему трогательной. Внешне она столь же отвратительна и вряд ли забавна, как и большинство других скандальных рисунков из этого издания, но по сути является «лучиком поддержки» для президента Макрона в период его острого конфликта с турецким коллегой.

Обычно такая сентиментальность Charlie Ebdo не свойственна: в плане политики для них нет ничего святого, о чем не спросишь – любому нахамят, всё «не слабо».

Теперь правоохранители Турции будут преследовать редакцию в уголовном порядке – так уж заведено в современной Анкаре, что там готовы наказывать журналистов со всего мира за оскорбление своего султана. А сам Эрдоган осыпает официальный Париж проклятиями за «исламофобию» и опеку над Charlie Ebdo, делая вид, что говорит от имени всех мусульман мира.

В реальности конфликт двух президентов гораздо обширнее, чем какие-то там картинки – с султаном или с пророком. Ливия, Ливан, Греция, Нагорный Карабах – вот далеко не полный список мест, где столкнулись лбами француз и турок.

Их текущая свара тоже глубже, чем кажется на первый взгляд: «борьба с исламским сепаратизмом» и «освобождение ислама во Франции от иностранного влияния», анонсированные Макроном, неизбежно затронут мечети, по факту контролируемые турками, а таких мечетей в Пятой республике больше трети. Эрдоган резонно воспринимает это, как посягательство на своих агентов влияния – вот и бесится.

Тем не менее ему удалось представить дело таким образом, будто Макрон бросил вызов всей мировой умме. Сейчас французский президент действительно пожинает ядовитые плоды на пространстве от Северной Африки до Бангладеш. И там, где не договорил Эрдоган, договорит Рамзан Кадыров.

По сути этот французско-исламский конфликт начался с всё тех же – с Charlie Ebdo, ныне протягивающих Макрону руку помощи как бы в благодарность за поддержку. Этнический чеченец Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати, который посмел показать ученикам на уроке про свободу слова карикатуры на пророка Мухаммеда – те самые, за которые карикатуристы в 2015 году заплатили кровью десяти коллег и еще двух полицейских.

Ответ официального Парижа на это оказался крайне жестким, для исламского мира – неожиданным и, с его же точки зрения, провокационным.

Во-первых, Самюэлю Пати посмертно присвоили высшую награду страны – орден Почетного легиона, а прощание с ним провели в Сорбонне. То есть того, кто, по мнению уммы, оскорблял пророка и сеял рознь, сделали национальным героем страны.

Во-вторых, министр внутренних дел Жеральд Дарманен срочно вылетел в Москву, чтобы убедить российские власти принять назад «чеченских беженцев», ранее получивших убежище в Пятой республике (одним из таких был и Анзоров). Таким образом мигрантам-мусульманам было продемонстрировано: мы скорее отправим вас обратно, чем пожертвуем практикой оскорблений на религиозной почве.

В-третьих, рисунки из Charlie Ebdo начали проецировать на административных зданиях в ряде городов, а несколько регионов Франции выступили с инициативой издать специальный сборник религиозных карикатур, дабы снабдить ими все лицеи и школы. В итоге террористическая борьба с «хулой» эту «хулу» только умножает.

Публичные выступления Макрона по данному вопросу развеяли последние иллюзии: французская власть видит корень зла не в оскорбительных карикатурах, а во французском исламском сообществе, поэтому ненавистных карикатуристов берут под защиту, а умму начнут перестраивать на новый лад.

Особенно неприязненную реакцию вызвали слова Макрона о принятой во Франции «свободе богохульствовать».

Такой бескомпромиссный подход не только неприятен мусульманам – он непонятен в других странах, не исключая Россию. Здесь гораздо проще встретить человека, который, категорично осуждая терроризм, тем не менее найдет Charlie Ebdo чем-то отвратительным и неприемлемым – «так нельзя», тем более, если это грозит стране религиозной рознью.

Но поступить иначе Макрон просто не мог. В противном случае он не был бы французом.

Французская нация была создана по итогам Великой французской революции, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь. Бунт третьего сословия (грубо говоря, рабочего класса) был направлен не только на первое – дворян, но и на второе – духовенство. То есть он изначально был антиклерикальным, что предопределило политику и культуру французского государства – нынешняя Пятая республика в значительной мере наследует Первой.

Право показать духовному лицу кукиш – это то, за что десятки тысяч французов сложили головы в период превращения собственно во французов. Данное право имманентно для нации, где за два с лишним столетия научились гармонично совмещать довольно ревностный католицизм со свободой слова, игнорирующей религиозные догмы.

Эту особенность французского генезиса так или иначе наблюдал почти каждый, не всегда отдавая себе в этом отчет. На нее указывает очень и очень многое, начиная от самого известного в мире французского романа «Три мушкетера», где главными антагонистами выписаны духовные лица, и заканчивая «золотым веком» французских комедий, переходящими персонажами которых были священники, монахи и раввины (чего стоят только картины с Луи де Фюнесом).

Пытаясь сейчас давить на Францию, чтобы перестроить ее уклад под собственные представления о прекрасном, окрепшее исламское сообщество идет против базовых государственных основ.

При этом резкое противодействие французов вызывает у него недоумение: как же, ведь в соседней Германии всё иначе, власти подавляют «язык ненависти», берегут покой уммы и чуть ли не пылинки с нее сдувают. То же прослеживается в Британии, где либералы готовы отказаться от новогодних елок, лишь бы не провоцировать религиозное меньшинство.

Они гнутся – гнись и ты. Но там, где немца гложет чувство вины за нацистское прошлое, а американец вспоминает про завещанный отцами-основателями принцип свободы совести, француз бережет отвоеванное предками право плюнуть в сторону кардинала или муллы, если очень хочется.

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Нельзя сказать, что хочется всем или хотя бы многим. После нападения террористов на редакцию Charlie Ebdo ее специфические карикатуристы воспринимались как неотменяемый, но токсичный актив, о котором лучше лишний раз не упоминать. И его действительно не упоминали как нечто неполиткорректное, потенциально опасное, несовместимое с принятыми в XXI веке интонациями.

Однако любая попытка мусульман (как наиболее пассионарной на сегодняшний день религиозной силы) упразднить «право на богохульство» и перестроить информационное пространство Пятой республики под себя наталкивается и будет наталкиваться на глухую линию обороны. Если придется, французы всю страну обклеят карикатурами на Мухаммеда, но не пойдут против своей национальной гордости.

Когда кому-то кажется, что нынешний президент – кандидат от глобалистов и международных финансовых кругов – все-таки слишком резок к правоверным и мягок к богохульникам, пусть вспомнит, что его главным соперником на выборах была Марин Ле Пен. Если не хочется иметь дело с Макроном, придется иметь дело с ней – с той, для кого «исламофобия» не ярлык, а положительная характеристика.

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