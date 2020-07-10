Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Российского миллиардера подвел под санкции единственный пункт в контракте

Британский банк испугался американских санкций из-за долга перед РоссиейФото: REUTERS/Kham
Английский суд разрешил британскому банку не платить по долгу российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Все дело в американских санкциях, поясняет суд – есть риск, что банк-кредитор сам попадет на крупный штраф. Неужели теперь любой западный кредитор может отказаться платить свои долги перед Россией, как это в свое время сделала Украина? На самом деле не все так просто. Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

Если бы Российская империя дожила до конца Первой мировой войны, Стамбул вновь стал бы Константинополем, а мечеть − православным Собором Святой СофииФото: Hans Lippert/image BROKER/Global look Press
В Греции придумали возможный ответ на план президента Турции по превращению в мечеть константинопольской Святой Софии − того самого собора, возвращение православных служб в который было главной целью царской Москвы и императорского Петербурга. Теперь родной дом «отца турок» может превратиться в музей геноцида. Но это очень плохой способ отомстить Эрдогану. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
Обсуждение: 102 комментария

Все идет под нож ради свободы

Андрей Бабицкий, журналист
Представить себе мир, в котором восторжествовала полная свобода, довольно просто. Поскольку в нем будут сняты любые ограничения, он становится ареной сил зла, сатаны. Человек, сбросивший с себя все нравственные путы, превращается в дикое животное. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Пять ошибок Виктора Януковича

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
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          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Если бы Российская империя дожила до конца Первой мировой войны, Стамбул вновь стал бы Константинополем, а мечеть − православным Собором Святой Софии   10 июля 2020, 08:14
              Фото: Hans Lippert/image BROKER/Global look Press
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В Греции придумали возможный ответ на план президента Турции по превращению в мечеть константинопольской Святой Софии − того самого собора, возвращение православных служб в который было главной целью царской Москвы и императорского Петербурга. Теперь родной дом «отца турок» может превратиться в музей геноцида. Но это очень плохой способ отомстить Эрдогану.

              Собор Святой Софии в Стамбуле - один из главных христианских символов, заложенный за 250 лет до рождения пророка Мухаммеда. Это часть всемирного наследия ЮНЕСКО с уникальными фресками и одна из наиболее популярных туристических достопримечательностей Европы.

              Но главное, что он олицетворяет собой цивилизационную идею, которой русская государственность руководствовалась на протяжении столетий - и за которую отдало жизни множество русских солдат.

              Царь Алексей Михайлович клялся не пожалеть ни жизни, ни короны, чтобы освободить бывшую Византию от османов, а Святую Софию от навязанной ей роли мечети. Екатерина II нарекала своего внука нетипичным для Романовых именем Константин, планируя для него участь императора греков с престолом в Константинополе. Генералы бесконечных войн России с Блистательной Портой всегда имели в виду, что делают очередной шаг на пути к конечной цели - возвращения русских к вратам Царьграда.

              Для государства, претендовавшего на покровительство над всеми православными народами Европы, другого пути не было. Собственно, раскол христианского мира на православных и католиков произошел именно в этом соборе.

              То, что мечты Рюриковичей и Романовых так и не были осуществлены, можно считать главным внешнеполитическим поражением русского народа до 1917 года. Десятки поколений выплатили за эту мечту немалую цену, но в тот момент, когда «проект тысячелетия» почти удалось осуществить, российское государство само же его погубило, пускай и перейдя для этого в принципиально новое состояние - РСФСР.

              Почти нет сомнений: если бы Российская империя дожила до конца Первой мировой войны, Стамбул вновь стал бы Константинополем, а мечеть - православным Собором Святой Софии. Но альянс пришедших к власти большевиков и Ататюрка перечеркнул эту возможность.

              Другое дело, что вскоре был найден нейтральный вариант - превращение мечети в музей. Это позволило соскоблить штукатурку и освободить хотя бы фрески с ликами святых. Теперь музей опять станет мечетью, а это значит, что фрески придется закрасить - изображения людей противоречат предписаниям ислама. 

              По той же причине талибы в Афганистане взрывали тысячелетние статуи Будды.

              Православные иерархи в этот конфликт вмешиваются как будто нехотя - «выражают озабоченность», но как будто дежурную. Это в общем-то не упрек: музей - все равно не христианский храм, так что с точки зрения главной миссии церкви - борьбы за спасение душ принципиальной разницы смена статуса не дает, а если нет разницы, нет и смысла ссориться с мусульманами на ровном месте. По большому счету, это проблема для историков, националистов, страже культурного достояния, а не священников.

              Национальные государства христианского мира ограничивается общей критикой Анкары - и то только в том случае, если у власти находятся консерваторы (как Трамп в США, например). При этом всем вокруг понятно, что ни торговой, ни дипломатической, ни тем паче настоящей войны за знаменитый собор не случится, не тот повод - это всего лишь превращение музея в храм, находящееся в компетенции правительства суверенной страны.

              Россия вовсе самоустранилась от истории с собором и избегает комментировать ситуацию на уровне гражданских властей. Судя по всему, было принято решение не рисковать партнерством с Турцией в то время, когда оно особенно важно (Ливия, Сирия, противостояние с Западом, газовые войны etc). По всему видно, что для президента Реджепа Тайипа Эрдогана это и политически, и лично очень важный шаг - примерно как для Ельцина перейти на триколор с флага РСФСР. Отговорить его все равно не получится, а черная кошка между странами пробежит.

              Для нас всё это по большей части вспышка исторической памяти, а для Эрдогана вопрос веры и персонального вклада в будущее Турции.

              Если совсем коротко, он видит ее новой исламской империей.

              На этом фоне, кажется, только греки по-настоящему бьют тревогу и пытаются сформулировать действительно жесткую реакцию на появление мечети на месте Святой Софии. Именно Турцию они воспринимают как своего главного исторического и политического врага. Именно с правительством Эрдогана геополитический конфликт дошел до такого состояния, что турецкие истребители нарушают греческое воздушное пространство по несколько раз на дню. Наконец, именно греки владели бы Стамбулом (то есть, конечно, уже Константинополя), если бы не вмешался Мустафа Кемаль Ататюрк.

              К примеру, в партии «Греческое решение» предложили отомстить Турции тем образом, что превратить дом-музей Ататюрка в музей геноцида понтийских греков. Дело в том, что создатель турецкого государства и национальный лидер турецкого народа родился в Салониках. Впоследствии его силы примут активное участие в геноциде понтийцев, приняв в этом смысле эстафету от младотурок - организаторов гораздо более «раскрученного» геноцида армян.

              Дом-музей Ататюрка в Салониках (фото: TheOnassis/Wikipedia)
              Дом-музей Ататюрка в Салониках (фото: TheOnassis/Wikipedia)

              Уничтожение греков Понта - это еще одна трагическая история, ставшая возможной из-за большевистской революции в России. До подписания Брестского мира и выхода из Первой мировой войны Восточный Понт контролировали именно русские войска.

              «Я видел множество валявшихся у дорог трупов зверски убитых греков - стариков, детей, женщин. Я насчитал 54 убитых ребенка. Греков гонят из мест восстаний, войны и дорогой убивают, а то они и сами падают от усталости, голода, и их так и бросают.  Ужасная картина».

              Это слова Михаила Фруне, процитированные послом СССР в Турции Семеном Араповым. Впоследствии Арапов вместе с наркомом обороны СССР Климентом Ворошиловым был увековечен на стамбульской площади Таксим, где их фигуры стоят рядом с Ататюрком.

              Дело, впрочем, не в этом, а в том, что для некоторых граждан Турции отношение к Ататюрку по-прежнему сродни религиозному обожанию. Для них эффект от плана «Греческого решения» должен быть сопоставим с тем, который оказало бы на мусульман превращение Мекки в музей исламского терроризма.

              Потыкать туркам в глаза их кровавыми мальчиками непосредственно в родном доме «отца турок» - это безусловно эффектный троллинг. Проблема, однако, в том, что он не проймет того человека, которого должен пронять в первую очередь, то есть Эрдогана.

              Наверняка дом в Салониках для него что-то значит - национализм турецкому президенту не чужд. Наверняка он не только ориентируется на Ататюрка, но и сопоставляет себя с ним. Но в первую очередь он исламист, и как исламист выкорчевывает наследие Мустафы Кемаля из современной Турции.

              Мустафа Кемаль вел Турцию в Европу, Реджеп Эрдоган - в бывшие владения Османской империи. Первый выстраивал союзничество с Западом, второй последовательно ухудшает с ним отношения. Первый президент насильно вытеснял ислам из общественной и политической жизни Турции, а нынешний президент ислам насаждает, последовательно обнуляя реформы «отца турок».

              Возвращение Святой Софии статуса мечети - одно из таких «обнулений»: в музей ее превратил именно Ататюрк.

              Безусловно, оба этих деятеля желали своей стране величия, но видели его совершенно по-разному. И чем ближе Турция к идеалу Эрдогана - исламской супердержаве, тем дальше она от светского национального государства Ататюрка.

              Уничтожив дом последнего, греки скорее помогут Эрдогану в его миссии по созданию Османской империи 2.0, чем неудачно «проучат» этого человека, который шел к власти и к своей великой цели через тюрьму, куда угодил в рамках антиисламской политики истинных наследников Ататюрка.

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