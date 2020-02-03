Взгляд
3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:37  |  vz.ru
Разделы

Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

Америка готова залить Белоруссию своей нефтью Фото: REUTERS/Noah Berger
Госсекретарь США воспользовался разногласиями Белоруссии с Россией по цене на нефть и заявил о готовности на 100% обеспечить белорусов собственным сырьем. Только о скидке он даже не заикнулся. Заигрывание Минска с Западом переходит на новый уровень. Чем американская нефть для Лукашенко лучше российской? Подробности...
Перейти а раздел…

«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

Греция начала свое возрождение и добилась независимости от турок вопреки воле российского императораФото: Теодор Вризакис "Великая Лавра, Герман благословляет лаварон"
Ровно 190 лет назад был подписан Лондонский протокол, которым Россия, Британия и Франция признавали независимость нового государства − Греции. Возвращение страны эллинов на карту Европы было многолетней мечтой российских монархов, которые видели в греках православных братьев и союзников по борьбе с турками. Но в итоге греческий суверенитет едва не стоил Романовым их короны.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

    «Сделка века» от Трампа: главное

      Перейти а раздел…

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Анкара пообещала отомстить за гибель турецких военных в Идлибе
              Число жертв нового вируса в Китае превысило число погибших от SARSАрмия Турции понесла потери в столкновениях с войсками СирииБритания отказалась идти на уступки ЕС по вопросам торговлиНа биржах в Китае произошел обвал
              Китайские дипломаты извинились за сравнение коронавируса с ХолокостомНа жителей Лондона напал террорист под полицейским наблюдениемСавченко заявила о невыполнении Зеленским предвыборных обещанийРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
              Самые популярные поправки в Конституцию поддержали более 90% россиянВ Армении возбудили дело по факту срыва тендера на поставку оружия из РоссииТрамп обсудил рост Блумберга, а штаб Блумберга – волосы и вес ТрампаLe Monde написала о превращении Москвы в сверхсовременный мегалополис

              «кризис развития»


              Захарова объяснила заявления политиков Эстонии про Тартуский договор

              дело Скрипалей


              Посол Британии напомнила о 10-летнем расследовании «дела Литвиненко»

              «охота на дипломатов»


              Посол России в Болгарии назвал успех «Балканского потока» причиной «шпионских» скандалов

              Видео

              «сделка века»


              План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

              Пограничный Ивангород


              Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

              «джихад-дроны»


              «Панцирь» научился поражать копеечные цели

              ближний восток


              Война в Сирии вновь превратилась в бойню

              Объединяющий миф


              Алексей Алешковский: Историческая бессмысленность русской интеллигенции

              Единый народ


              Герман Садулаев: Все это Russia, и все мы Russians

              Особая роль


              Сергей Мардан: Юбилей Макдональдса – это и юбилей национальной трагедии

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              Греция начала свое возрождение и добилась независимости от турок вопреки воле российского императора   3 февраля 2020, 08:40
              Фото: Теодор Вризакис "Великая Лавра, Герман благословляет лаварон"
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Ровно 190 лет назад был подписан Лондонский протокол, которым Россия, Британия и Франция признавали независимость нового государства − Греции. Возвращение страны эллинов на карту Европы было многолетней мечтой российских монархов, которые видели в греках православных братьев и союзников по борьбе с турками. Но в итоге греческий суверенитет едва не стоил Романовым их короны.

              Начиная с 1801 года и вплоть до падения монархии российских императоров звали либо Александрами, либо Николаями. Но прежде в династии Романовых таких имен не использовали и, учитывая понятное в их случае благоговение перед традициями, не должны были использовать. Эту своеобразную «революцию» учинила Екатерина II, повелев дать внукам греческие имена – Александр (в честь Македонского), Константин (в честь Великого) и Николай (от греческих слов «победа» и «народ»).

              Все дело в том, что у императрицы был амбициозный геополитический проект, со временем ставший чуть ли не навязчивой идеей: возрождение Византии в форме Греческой империи – союзного России государства, с учреждением которого Османская империя и ислам будут изгнаны из Европы.

              Из XXI века в этом можно разглядеть радикальную религиозную нетерпимость, но нужно понимать, что Османская империя создавалась и расширялась на идее обращения Европы и всего известного тогда мира в ислам. При этом цивилизационная религиозная борьба была для Екатерины в большей степени идеологическим конструктом – контроль над Босфором интересовал Петербург в значительно большей степени.

              Будущим императором Греции Екатерина видела Константина – второй внук получил свое необычное имя именно с таким расчетом. То есть она намеревалась играть «вдолгую», но даже с поправкой на это реализация «греческого проекта» необычайно затянулась по причине активного противодействия Англии и Франции. В Лондоне и Париже боялись усиления России и считали Порту – «больного человека Европы» – необходимым противовесом Петербургу.

              Реальный шанс на исполнение мечты любимой бабушки представится императору Александру I только в начале 1820-х годов, когда на Балканах вспыхнула греческая революция.

              Человека, не знакомого с греческой историей, легко ввести в заблуждение, заявив, к примеру, то, что эта революция и все последовавшие за ней события были интригой российского императора. Об этом вроде бы свидетельствует простое перечисление фактов, начиная с мечты Екатерины II, которая ни для кого из европейских держав не была тайной.

              Фото: ( общественное достояние )
              Первым президентом независимой Греческой республики стал Иоанн Каподистрия
              Фото: ( общественное достояние )

              Первым президентом независимой Греческой республики стал Иоанн Каподистрия – особа, приближенная к императору, и министр иностранных дел Российской империи в 1816-1822 годах. Революция, породившая эту республику, началась с восстания Александра Ипсиланти – генерала российской армии и бывшего адъютанта Александра I. Наконец, организация «Филики Этерия», служившая при этой революции «мозгом» и оргкомитетом, была создана и базировалась в российской Одессе.

              В наше время факты такого порядка служили бы железобетонным доказательством вмешательства «руки Москвы». Но историческая реальность 1820-х годов рвет шаблоны – Греция начала свое возрождение и добилась независимости от турок вопреки воле российского императора.

              Александр оставил бабушкину мечту одновременно с либеральными воззрениями молодости, впав под конец жизни в депрессию и реакцию. Есть версия, что окончательно его сломало восстание любимого Семёновского полка, которым он некогда командовал лично. Как бы там ни было, своим главным врагом император стал видеть отнюдь не Османскую империю, а всякую революцию и смуту. Порта оставалась историческим противником, но в то же время была законной монаршей властью, а восставшие греки грозили открыть «ящик Пандоры» и вдохновить на мятеж другие народы континента.

              Сформировавшийся после поражения Наполеона Священный союз России, Пруссии и Австрии был прежде всего идеологическим образованием: правящие дома Восточной Европы договаривались совместно противостоять революциям и поддерживать в борьбе против них даже неприсоединившихся к союзу «коллег». А на фоне греческих выступлений (той самой революции) Александр дополнительно попал под влияние австрийского канцлера и министра иностранных дел Клеменса фон Меттерниха, известного всей Европе своими консервативными взглядами.

              Даже жестокость турок, обрушившаяся на головы православных греков, не смогла поколебать новой картины мира в голове у императора. К тому моменту он уже мало интересовался собственно православием и начал симпатизировать квакерам, которые проповедовали принципиальный отказ от насилия, если оно не является самообороной. А выходило так, что самообороной в данном случае занимаются османы.

              Строго говоря, Александр был не против греческой независимости – и даже был за нее, но при условии, что ее радетели не будут бунтовать и не прольют крови своих угнетателей. Излишне пояснять, что это было абсолютно нереалистичное и полностью оторванное от жизни условие.

              Даже после того, как константинопольский патриарх Григорий V был убит и повешен на воротах собственного дома в полном архиерейском облачении, Петербург пошел только на разрыв отношений с Портой, но не на помощь восставшим. Каподистрия, безоговорочно верный своему государю, не смог выдержать давления национального чувства (сиречь – конфликта интересов) и попросился в отставку.

              Такая позиция настроила против Александра значительную часть российской аристократии и интеллигенции – греческой борьбе сочувствовали как православные консерваторы, так и либералы-вольнодумцы, включая, например, Пушкина, который с тех пор окончательно возненавидел «благословенного» царя.

              Во Франции и Англии общественная поддержка греков и вовсе приняла колоссальный размах. Для этого сошлись несколько факторов – от активности греческой диаспоры, живописавшей зверства турок (действительно ошеломляющие) и героизм своих соплеменников, до бытовавшей в те годы острой моды на все греческое, будь то архитектура, философия или литература.

              История поэта и лорда Джорджа Байрона, купившего на собственные средства бриг и отправившегося воевать за греков, известна всем по школьной программе.

              В том числе и под давлением общественного мнения правящие круги Англии и Франции пересмотрели свои взгляды на греческую независимость. Сложилась парадоксальная ситуация, когда Запад и Россия сошлись в клинче по греческому вопросу как во времена Екатерины II, но поменяли стороны на противоположные.

              Лондон и Париж вели довольно тонкую игру, пытаясь, с одной стороны, привлечь Россию к решению конфликта в пользу греков, но, с другой – не дать ей усилить свои позиции в регионе. В конечном счете так оно и вышло, но уже после того, как на русский трон взошел Николай I. Он несколько пересмотрел политику своего брата на греческом направлении, тем более, что игнорировать турецкую мясорубку, направленную на балканских христиан, было уже невозможно.

              В итоге Россия все-таки внесла свою лепту в победу греческой революции (прежде всего политическую) – и ничего за это не получила. Поддержав появление независимой Греции, англичане были готовы предоставить ей весьма куцее пространство с минимумом стратегически важных узлов и, уж разумеется, без Константинополя. Такая Греция не смогла бы усилить Россию, даже если бы захотела и «отбилась от рук» – в ней проживало в шесть-семь раз меньше этнических греков, чем вокруг нее.

              А Николай I тем временем с головой ушел в идеи и принципы Священного союза к огромной радости Меттерниха, крайне раздосадованного успехом греческих мятежников. Впоследствии «священные союзники» нанесут России болезненный удар в спину и будут намеренно работать против ее интересов, но поступить иначе новый император не мог - в главном его старший брат оказался прав.

              Лозунги греческой революции, ее задор, песни и подвиги вкупе с дискредитирующей себя позицией императорского дома оказали значительное влияние на декабристов. Попытку собственной революции они осуществили уже скоро, воспользовавшись кризисом междуцарствия, когда несостоявшийся византийский император Константин уступал власть над Россией младшему брату.

              Этим декабристы, по известному выражению Ленина, «разбудили Герцена». А их самих разбудили именно греки. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............