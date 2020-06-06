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6 июня, суббота  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

Турецкая армия насчитывает полмиллиона «штыков» и слывет одной из самых сильных в НАТОФото: Umit Kozan/Global Look Press
В древней истории вражды греков и турок наметился новый поворот. Афины пригрозили Анкаре нападением в случае, если турки начнут бурить нефть на принадлежащем Греции шельфе. Планы такой добычи ранее обнародовала Турция. Несмотря на членство в НАТО обе страны все время балансируют на грани войны. Если представить себе, что она и впрямь вспыхнет, чьи шансы на победу выше? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

              Турецкая армия насчитывает полмиллиона «штыков» и слывет одной из самых сильных в НАТО   6 июня 2020, 09:30
              Фото: Umit Kozan/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              В древней истории вражды греков и турок наметился новый поворот. Афины пригрозили Анкаре нападением в случае, если турки начнут бурить нефть на принадлежащем Греции шельфе. Планы такой добычи ранее обнародовала Турция. Несмотря на членство в НАТО обе страны все время балансируют на грани войны. Если представить себе, что она и впрямь вспыхнет, чьи шансы на победу выше?

              Министр обороны Греции Никос Панайотопулос в пятницу заявил, что его страна готова вступить в вооруженный конфликт с Турцией для защиты своего суверенитета. По его словам, минобороны отмечает рост числа турецких провокаций и на таком фоне Афины готовы ко всему, в том числе к военным действиям.

              «Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой, обеспечить увеличение сдерживающей силы ВС», – сказал министр.

              На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, Панайотопулос ответил: «Именно так!». Но добавил: «Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени».

              Повод для новой ссоры несколько дней назад появился в Анкаре. Государственная нефтяная компания Turkish Petroleum опубликовала заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов в районах Средиземного моря, которые явно прилегают к греческим островам. В Афинах утверждают, что согласно международному праву шельфы находятся во владении Греции. Но Анкара демонстрирует готовность оспаривать эти акватории как де-юре, так и де-факто, угрожая начать добывать там нефть.

              В начале недели глава МИД Греции Никос Дендиас обвинил Турцию в попытке захватить суверенные недра Греции. В греческий МИД был вызван турецкий посол. В среду сам премьер-министр Кириакос Мицотакис направил руководству Евросоюза возмущенное письмо в связи с «турецкими провокациями». Он предупредил, что возможная эскалация приведет не к греко-турецкому кризису, а кризису между Турцией и всем Евросоюзом.

              Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал отношения Греции и Турции «миной замедленного действия под фундаментом НАТО». У обеих стран длинная сложная история, и остается много нерешенных вопросов, в том числе – территориальных. Две нации неоднократно спорили за контроль над Балканами и островами Эгейского моря. Не утихают споры вокруг Северного Кипра. В Турции существует музей ненависти к грекам, а в Греции – памятники жертвам борьбы против турок. Однако последние 70 лет стороны решают споры в цивилизованных рамках», – полагает Ткаченко

              «Главный траблмейкер» в этой ситуации, без сомнения, президент Турции Тайип Эрдоган, считает политолог. «Эрдоган пытается усилить позиции Турции в мире и регионе, и один из шагов в этом направлении – попытка претендовать на шельф Греции», – пояснил он.

              Общее членство в НАТО не помешало странам не раз сталкиваться друг с другом. Последний раз это было в 1974 году из-за междоусобицы на Кипре, где до этого вместе проживали турки и греки. На остров тогда высадился турецкий десант, который стоит там до сих пор. А греков-киприотов тогда тут же поддержали Афины.

              С тех пор ссоры между двумя странами вспыхивали регулярно, и руководству НАТО каждый раз приходилось вмешиваться в них в роли посредника. В начале этого года обстановка снова накалилась, когда из Турции в Грецию попытались прорваться десятки тысяч беженцев, некоторые из которых оказались вооруженными. Причем, турецкие силовики всячески помогали нелегалам атаковать греческую границу, для защиты которой Афины были вынуждены привести в повышенную боеготовность армию. В итоге, по оценке наблюдателей, в этом году отношения Афин и Анкары оказались худшими со времен конфликта на Кипре. На этом фоне военные эксперты провели сравнительный анализ вооруженных сил двух стран, представив себе ситуацию, при которой угроза министра Панайотопулоса будет приведена в исполнение и два члена НАТО действительно вступят в полномасштабную войну.

              «Турецкая армия в блоке НАТО вторая по численности – 510 тыс. человек. Ее не зря держали когда-то на южных рубежах СССР. Эту армию всегда готовили к конфликту. Во времена холодной войны – к конфликту с СССР, потом к различным боевым операциям на территории Ближнего Востока», – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

              В пользу турецкой армии говорит недавний успешный боевой опыт, полученный в Ливии и Сирии. «Несмотря на некоторые потери, Турция добивается там результатов», – напомнил эксперт.

              Греция, в отличие от Турции, давно не участвовала в войнах. В рейтинге европейских армий Греция занимает только десятую строчку, а Турция – третью после России и Великобритании. Греческая армия насчитывает 160 тыс. человек, а военный бюджет – вдвое ниже турецкого и составляет примерно 6 млрд долларов. Численность боевых бронированных машин составляет около 4 тыс. и 390 единиц авиационной техники.

              «У Турции 8,6 тыс. бронированных машин, в том числе танков, 470 самолетов. Турция превосходит соседку и по численности флота. Грецию спасает только то, что она состоит в НАТО. При лобовом столкновении самостоятельно она, скорее всего, не выстоит», – полагает Леонков.

              Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков добавляет: если авиационная группировка Турции превосходит греческую по численности, то с точки зрения технической оснащенности они примерно идентичны, поскольку обе страны используют американские самолеты F-16. «Турецкий флот достаточно силен и располагает подводными лодками, ракетными катерами и фрегатами с ракетным оружием. Флот Греции существенно слабее, втрое уступая по составу подводных лодок. По составу ракетных катеров они примерно сопоставимы, но по фрегатам турецкий флот значительно превосходит греческий», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

              В пользу Турции говорит и наличие собственного военно-промышленного комплекса, в частности возможность производить крылатую ракету дальнего радиуса действия SOM. «У турок хорошо развит выпуск ракет класса «воздух-земля», противотанковых средств. Плюс они выпускают беспилотники, поражающие боеприпасы», – подчеркивает Леонков.

              С XVII века турецкая армия постоянно вела боевые действия, благодаря чему у армии сложились определенные традиции.

              «Хотя у Греции есть российские комплексы С-300, итог боевого столкновения для нее будет сомнительным.

              И главный показатель – количество населения. В Турции проживает 70 млн человек, а в Греции – 12 млн. Благодаря этому резерву турки могут призвать под ружье больше людей, чем греки. Так что все соотношения не в пользу греческой армии», – полагает Леонков.

              Сивков согласен, что при прямом столкновении у турок больше шансов на победу. «Однако до этого никогда дело никогда не дойдет, если только Турция однажды не дистанцируется от НАТО. Но и в таком случае альянс может выступить на стороне Греции. Если Греция по-прежнему будет придерживаться проамериканской линии, то для того, чтобы спасти свой южный фланг, за нее вступятся американцы», – уверен эксперт.

              «Но даже если НАТО останется вдруг в стороне, то в случае возникновения конфликта за Грецию обязательно кто-то заступится. Можно себе легко представить и ситуацию, при которой у России с Турцией вновь резко обострятся отношения. При таком раскладе за Грецию заступится Россия. Поэтому нет никаких оснований говорить о том, что у Турции есть все шансы на победу. Греция всегда может опереться на серьезную стратегическую поддержку тех или иных центров силы», – подытожил Сивков.

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