Эрдоган нашел новый способ натравить Европу на Россию

Турция спровоцировала серьезный конфликт и едва ли не боевые действия не только в Сирии. Эрдоган открыл границы в Европу для беженцев – и Евросоюз в ужасе ожидает гигантского нашествия мигрантов, первые приграничные столкновения уже начались. Казалось бы, при чем тут Россия? Однако Эрдоган, принимая такое решение, явно думал и о нашей стране.

Случилось то, что должно было случиться. Реджеп Тайип Эрдоган пригласил скопившихся в его стране мигрантов-беженцев покинуть «берег турецкий» в поисках лучшей жизни на территории Евросоюза. Беженцы же (если верить словам турецких чиновников высшего звена – исключительно сирийские) на Анатолийский полуостров все прибывают и прибывают. Вот уже под четыре миллиона за последнее время скопилось в самой Турции, да еще под два с половиной миллиона сгруппировались на сирийской территории, готовые к броску через турецкий кордон.

Вплоть до антимигрантского ополчения

Первой в ответ взвыла Греция, в прессе которой моментально появились сообщения, что в целом до 100 000 человек «с той стороны» могут ворваться в Элладу. Власти Греции жалуются, что турецкие беспилотники распыляют слезоточивый газ над силовыми подразделениями греков на границе, а турецкие патрули режут проволочные заграждения, чтобы мигрантам освободить путь на новую родину.

Несколько десятков тысяч мигрантов уже теснятся в районе турецкого городка Эдирне, готовясь к решающему броску – в Грецию и дальше на север. По сообщениям испанского информационного агентства EFE, «мигранты оказались между молотом и наковальней: за их спинами турецкая полиция, не дающая сделать ни шагу назад, а впереди – греческие пограничники. Беженцы заявляют, что всем, кто прибывает к границе из Стамбула и других городов, возвращаться не разрешают. Им можно садиться только на транспортные средства, везущие народ в сторону границы».

Собеседник корреспондента агентства, некто Мохаммед, жалуется на негостеприимность греков: «Местные жандармы встречают нас слезоточивым газом и им плевать, что нам назад ходу нет. Мы в ловушке». О том, что нелегалы не остаются в долгу, отвечая силовикам камнями, арматурой и емкостями с неприятными, а иногда и огнеопасными жидкостями, Мохаммед умолчал.

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Местные жители кое-где начинают создавать ополчение. То ли в помощь силовикам, то ли не рассчитывая на то, что они действительно будут препятствовать нашествию незваных гостей. О собственном спасении надо заботиться самим. Группа жителей Лесбоса не дала возможности лодке с мигрантами причалить к острову, сообщает французский информационный портал Fdesouche. Полиция почла за благо не вмешиваться в инцидент.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция повысила «уровень сдерживания» на своих границах «до максимума». Он также объявил о приостановлении рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища беженцам и заявил, что Греция применила чрезвычайную оговорку к договору ЕС «для обеспечения полной европейской поддержки». Венгрия, кстати, прекратила прием и рассмотрение заявок на предоставление убежища значительно раньше.

«Границы Греции – это внешние границы Европы. Мы будем их защищать», – написал Мицотакис. Специально для «гостей» премьер-министр Эллады бросил предупредительную фразу: «Еще раз: не пытайтесь въехать в Грецию незаконно – вас вернут назад».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после известия о «массовом старте беженцев» немедленно связался с президентом Турции. Лидеры стран договорились встретиться, чтобы обсудить ситуацию. По просьбе министра внутренних дел Болгарии Младена Маринова, еще 29 февраля министр обороны Красимир Каракачанов приказал подготовить 350 военнослужащих для оказания помощи пограничной полиции в случае необходимости, говорится в заявлении министерства обороны.

Если вспомнить о десятках тысяч мигрантов, готовых пойти одной сплошной массой на штурм, 350 дополнительных военных гарантией безопасности границ не выглядят. В соцсетях пишут, что «болгары – не греки, они и огонь на поражение открыть могут», но это выглядит фантазиями. Да, границы суверенного государства можно и нужно защищать всеми доступными средствами, но куда деться от европейской толерантности?

Помощь придет

ЕС заявил, что поможет Греции и Болгарии в защите периметра ЕС. Болгария может рассчитывать на финансовую помощь и развертывание дополнительных команд европейской пограничной и береговой охраны Frontex.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил в Twitter «полную солидарность с Грецией и Болгарией, вставших на защиту своих границ перед лицом гуманитарного кризиса, созданного Турцией, которая в одностороннем порядке разорвала соглашение 2016 года об удержании мигрантов на своей территории». Франция, по словам ее лидера, готова принять участие в совместных операциях против бесконтрольных потоков мигрантов. Европейская служба пограничной и береговой охраны ЕС Frontex заявила, что ее подразделения находятся «в состоянии повышенной готовности» на внешних рубежах Европы с Турцией.

Яростное желание и готовность помочь Афинам и Софии выразил даже Таллин.

«Эстония немедленно готова обсудить помощь пограничникам Греции и Болгарии как с оборудованием, так и с отправкой дополнительных полицейских и пограничников, если страны региона сочтут это необходимым», – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Министры иностранных дел Греции и Болгарии поблагодарили Эстонию за готовность прийти на помощь», – написал удовлетворенный Рейнсалу в своем Facebook. Ситуация напоминает старый анекдот про муравья, который участвовал в нападении зверей на слона и «тоже два раза пнул», но эстонский министр этого анекдота, похоже, не знает.

Впрочем, греко-болгарское направление – не единственная возможность для беженцев проникнуть внутрь ЕС. Балканский маршрут ими тоже вполне освоен. Отсюда и волнение министра безопасности Боснии Фахрудина Радончича, предупредившего правительство своей страны, что «в ближайшее время из Греции в Боснию может направиться до 100 000 иммигрантов, а у государства нет достаточных людских ресурсов, чтобы надежно перекрыть свои границы».

Беженцы идут в Европу отборные, откалиброванные – большинству нет и тридцати. Крепкие, здоровые ребята, часто – с маленькими детьми на руках. Женщин почти не видно – обычная тактика. Въезжает один (но лучше с ребенком трех-четырех лет – так слезу из принимающей стороны вышибить легче и проще), обустраивается, получая пособие и документы на проживание. Потом начинается процесс воссоединения семьи, которая разрастается до неимоверных размеров. Проверить бумаги не представляется возможным – война же, какие загсы?

Эрдоган думал о России

Надо сказать, что Эрдоган не просто так открыл беженцам дорогу в Европу. Происходящее прямо связано с невиданным за последнее время военным обострением в Сирии.

Эрдоган одержим идеей создания в Идлибе буферной зоны, которая, во-первых, должна прикрыть Турцию от курдов, во-вторых, позволит Анкаре установить там свои буровые и качать нефть – территория-то фактически станет турецкой. Об этом практически открытым текстом главе Пентагона Марку Эсперу сообщал министр обороны Турции Хулуси Акар в августе прошлого года. Причем в обычной турецкой манере: дайте нам возможность захватить двадцатимильной ширины полосу на севере Сирии, потому как, кроме нас, никто не сможет справиться с рассадником терроризма – курдами. Это будет плата за безопасность в регионе. А если не поддержите – мы начнем полномасштабную операцию по занятию нужной нам территории силой.

США не поддержали, турки пошли в атаку на Сирию самостоятельно. Атака оказалась неудачной, а тут еще и Россия встала горой за Дамаск. На Москву цыкнуть – себе дороже, но можно попытаться давить на Кремль опосредованно, через санкции ЕС.

И в Анкаре решили, что если правильно надавить на Брюссель, то он и отреагирует, как Турции надо. То есть – надавит на Москву, а она, в свою очередь, может стать сговорчивее с Турцией и в важных для нее сирийских вопросах. И надо сказать, слова о новых антироссийских санкциях за события в Сирии в Европе уже зазвучали.

Уж больно Евросоюзу не нравится перспектива новой многомиллионной волны мигрантов.