ВКС России помогли сирийцам отбить у турок важнейший город

Бои в Сирии принимают все более ожесточенный характер – и Турция рапортует о колоссальных потерях, которые она наносит сирийским правительственным войскам. Что на самом деле сейчас происходит в районе боев и каким образом в таких условиях сирийской армии удалось вернуть важнейший населенный пункт – Саракиб, потерянный несколько дней назад?

Операция по освобождению Саракиба началась в воскресенье с занятия четырех населенных пунктов неподалеку. Наступление велось в основном силами «Тигров», шиитов «Хезболлы» и резервных частей Национальной гвардии. К вечеру воскресенья сирийцы выбили боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» и бывших протурецких «умеренных» из Фронта национального освобождения (ФНО) из северных и восточных кварталов Саракиба, а к утру понедельника заняли город полностью.

В данный момент сирийская армия проводит зачистку окраин Саракиба, а фронт сместился на запад и северо-запад от города. В ближайшей повестке – зачистка Найраба, Кминаса и Тафтаназа с общим направлением на Сармин, то есть возвращение той конфигурации фронта, которая была до 28 февраля.

Напомним, что правительственные силы заняли Саракиб 5 февраля, восстановив тем самым движение на трассе Дамаск – Хама – Алеппо, что стало крупной военной и политической победой Дамаска. Джихадисты дважды предпринимали попытки отбить Саракиб (11 и 20 февраля), но были отброшены с большими для них потерями.

Ситуация изменилась после вмешательства Турции. Турецкие вооруженные силы обрушились на позиции сирийских правительственных войск дальнобойными гаубицами, расположенными на территории собственно Турции (то есть недоступными для ответного огня) и активно использовали ударные беспилотники. Турция также снова погнала на штурм Саракиба и окрестностей подчиненные ей группировки, в рядах которых находятся турецкие военнослужащие и инструкторы. В районе боев, кроме того, находятся подразделения турецких сил специальных операций, которые, как утверждают сирийские военные источники, понесли в последние два дня серьезные потери. 28 февраля правительственные войска были вынуждены оставить Найраб и Саракиб, что стало серьезным оперативным поражением Дамаска (официальная сирийская пропаганда называла это «тактическим маневром»).

Потеря Саракиба 28 февраля была связана в первую очередь с тем, что сирийская правительственная армия оказалась не готова противостоять тому уровню огневой поддержки, который оказала боевикам Турция.

Кроме того, поступали сообщения, что наиболее боеспособные части сирийской армии были выведены с первой линии и их начали перебрасывать в долину аль-Гааб в южной части Идлиба, где параллельно развивается успешная САА. Оставшиеся у первой линии резервисты даже не стали «обустраивать инженерные сооружения», то есть, попросту говоря, копать окопы. Позиции не были прикрыты ПВО, в результате чего турецкие дроны просто затерроризировали сирийцев. При этом сами турки активно применяли средства РЭБ, что дополнительно затрудняло коммуникации сирийской армии. Также сказался и эффект неожиданности – никто ничего подобного от турок не ожидал.

Все это дало синергический эффект, и САА оставила Саракиб с большими потерями. Многие сирийские военнослужащие попали в плен, и поступающие видеоматериалы свидетельствуют о, мягко говоря, нецивилизованном с ними обращении.

Надо отдать должное: сирийцы совместно с российскими инструкторами сумели буквально за два дня восполнить потери, оценить угрозы и выработать новую тактику, которая и привела ко второму освобождению Саракиба. Сперва к передовой линии были подтянуты силы ПВО, и бои частично переместились в воздух. На первый сбитый дрон «Анка» турки ответили уничтожением двух сирийских бомбардировщиков. Летчики катапультировались на занятую правительственные войсками территорию. Вторую «Анку», судя по всему, сбили сами местные боевики из ФНО, перепутав турецкий дрон с российским. Затем турки потеряли еще две «Анки» (кстати, «Анка» – это мифическая птица, мусульманский аналог Феникса, а не женское имя, как ошибочно считают некоторые комментаторы) и призадумались, поскольку без поддержки дронов и тяжелой артиллерии им там делать нечего.

На эту тему

Тогда турки перенесли огонь на сирийские объекты ПВО, уничтожив пару «Панцирей», которые сирийцы зачем-то поставили в чистом поле без дополнительного прикрытия. Также, по неподтвержденным данным, турки пытались нанести ракетный удар по аэродромам Алеппо и Хамы. До аэродрома Хамы ранее и так дотягивались дроны боевиков – расстояние от линии фронта там примерно такое же, как и до российской базы Хмеймим, только российская база прикрыта заметно лучше. А Алеппо лучше было не трогать – это уже совсем против всяких политических правил.

После того, как Сирия официально закрыла воздушное пространство над Идлибом для всех, кроме России, российское Минобороны сообщило, что не может гарантировать турецким самолетам и дронам безопасность. Есть данные (правда, официальными источниками не подтвержденные), что с утра воскресенья российские специализированные подразделения «заглушили» силами РЭБ все воздушное пространство над Идлибом, в результате чего турецкие дроны стали бесполезны и, следовательно, «ослепла» и турецкая артиллерия (корректировка огня велась как раз с помощью этих дронов). Одновременно активизировалась артиллерия сирийская. Саракиб, Найраб, Сармин утюжили все воскресенье.

Лишившись турецкой поддержки, боевики «Ан-Нусры» и ФНО стали отползать из Саракиба к Найрабу и Афесу. Тем не менее, отступая, они оказывали серьезное сопротивление, но потери сторон сейчас подсчитать очень сложно. При этом и в воскресенье, и ночью российские ВКС активно оказывали поддержку сирийской армии и в Саракибе, и атакуя тыловые позиции и склады боевиков у Сармина, ближе к городской агломерации Идлиба.

Министр обороны Турции Хулуси Акар, лично руководивший до утра понедельника в штабе в Рейханлы тем, что турки называют операцией «Весенний щит», называет совершенно фантастические цифры потерь сирийской стороны. По его словам, которые приводит агентство Anadolu, сирийцы якобы потеряли более 2500 человек, 135 танков, восемь вертолетов, пять комплексов ПВО и все в таком духе. Генералу Акару следует держать себя в руках, ибо одно дело в рамках информационной войны несколько завышать потери противника и выдавать старые видео за свежие, а другое – писать фантастические романы. Есть данные, что генерал Акар утром в понедельник, когда Саракиб уже был отбит сирийцами, покинул штаб в Рейханлы и вернулся в Анкару. Видимо, готовится к поездке в Москву 5 марта.

В ночь с воскресенья на понедельник сирийцы нанесли удар по колонне турецких войск у «обсервационного пункта» в Кминасе. Среди турецких военнослужащих есть убитые и раненые. Турецкая сторона никак не комментирует потери в Кминасе, хотя чисто с технической точки зрения это один в один та же история, что была недавно в Бехуне. Рост потерь турецких военнослужащих явно не служит повышению мобилизационной активности турецкого общества. В турецком сегменте «Твиттера» активно постят фотографии погибших под Бехуном турецких солдат – молодых и внешне привлекательных парней – с комментариями типа «им бы в кино сниматься, а не умирать на чужбине за амбиции Эрдогана».

Одновременно усилились бои на южном направлении, где сирийская армия успешно продвигалась по долине Аль-Гааб в сторону Джиср-аш-Шугура. В воскресенье ситуация изменилась и там. Посчитав, что с Саракибом дело решенное, боевики при поддержке турок перебросили туда значительные силы, чего сирийцы опять же никак не ожидали. И потому, пока в Саракибе дела у сирийцев шли хорошо, в долине Аль-Гааб они разом потеряли четыре населенных пункта. Это не критично, но вызывает опасения, поскольку все усилия боевиков и турок направлены на то, чтобы создать к 5 марта наиболее благоприятную для них военную атмосферу и чтоб было чем торговаться.

По предварительным подсчетам, турецкие вооруженные силы в Идлибе сейчас состоят из четырех батальонных групп – примерно пять тысяч человек с 80 танками. Это много, и в основном они сконцентрированы вокруг городской агломерации Идлиб, полностью прикрывая ее.

Сейчас доминирующим стало мнение, что никакого решения, кроме военного, ситуация в Идлибе уже не имеет. Можно сколько угодно договариваться с турками, о чем угодно – от совместного патрулирования до «разоружения», но на земле возможно только уничтожение всех групп боевиков, не готовых интегрироваться в новое сирийское общество. Да, жестокие бои за Саракиб были спровоцированы именно политическими и историческими амбициями Турции, которая продолжает считать Северную Сирию своей «наследственной» территорией. Но в целом проблема Идлиба не столько в турках – они только мешают со своими амбициями, а в наличии бандитского гнезда.

Учитывая тот факт, что до 5 марта – обозначенной даты переговоров в Москве Владимира Путина и Реджепа Эрдогана – осталось совсем немного, можно ожидать новой попытки боевиков при поддержке турецкой артиллерии и дронов в третий раз отбить у правительственных войск Саракиб. Поскольку тактика боевиков и турок не изменилась, то все это снова превратится в мясорубку. И ожидать попытки контратаки можно уже к вечеру понедельника.