ВКС России помогли сирийцам отбить у турок важнейший город

Взгляд
2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
Разделы

Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российские сахарные заводы находятся в кризисеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российская сахарная промышленность столкнулась с большими проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу? Подробности...
Перейти а раздел…

Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...

Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто уже пострадал от глобального потепления

    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

    Коронавирус нашел лазейку в Россию

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

          Перейти а раздел…
          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Греческая полиция застрелила сирийского беженца
              Демонстранты в Кишиневе напали на журналиста из-за русского языкаЭрдоган заявил об отсутствии проблем в Сирии с Россией и ИраномВ Госдуме резко раскритиковали предложение ввести налог на собакБогословская: Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио стоит перенести
              Госдума получила поправки Путина ко второму чтению проекта о КонституцииРоссиян предупредили о новом способе мошенничестваУкраинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТОБывшая жена рэпера Сереги обвинила его в похищении детей
              В ООН призвали Турцию взять ответственность за преступления оппозиции в СирииВ Германии заявили о неспособности Европы справиться с беженцами из СирииКазакам запретили целовать иконы из-за коронавирусаМодель из Подмосковья умерла, подавившись шоколадом

              подтвержденный случай


              У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

              ближний восток


              Эксперт оценил способность Сирии закрыть небо Идлиба для Турции

              довесок к Рождеству


              В Эстонии предложили праздновать отмену протоколов пакта Молотова – Риббентропа

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              чудовищная тенденция


              Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

              Обострение ситуации


              Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?

              ВКС России помогли сирийцам отбить у турок важнейший город

              Сирийцы снова празднуют победу - доставшуюся в этот раз дорогой ценой   2 марта 2020, 17:20
              Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Бои в Сирии принимают все более ожесточенный характер – и Турция рапортует о колоссальных потерях, которые она наносит сирийским правительственным войскам. Что на самом деле сейчас происходит в районе боев и каким образом в таких условиях сирийской армии удалось вернуть важнейший населенный пункт – Саракиб, потерянный несколько дней назад?

              Операция по освобождению Саракиба началась в воскресенье с занятия четырех населенных пунктов неподалеку. Наступление велось в основном силами «Тигров», шиитов «Хезболлы» и резервных частей Национальной гвардии. К вечеру воскресенья сирийцы выбили боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» и бывших протурецких «умеренных» из Фронта национального освобождения (ФНО) из северных и восточных кварталов Саракиба, а к утру понедельника заняли город полностью.

              В данный момент сирийская армия проводит зачистку окраин Саракиба, а фронт сместился на запад и северо-запад от города. В ближайшей повестке – зачистка Найраба, Кминаса и Тафтаназа с общим направлением на Сармин, то есть возвращение той конфигурации фронта, которая была до 28 февраля.

              Напомним, что правительственные силы заняли Саракиб 5 февраля, восстановив тем самым движение на трассе Дамаск – Хама – Алеппо, что стало крупной военной и политической победой Дамаска. Джихадисты дважды предпринимали попытки отбить Саракиб (11 и 20 февраля), но были отброшены с большими для них потерями.

              Ситуация изменилась после вмешательства Турции. Турецкие вооруженные силы обрушились на позиции сирийских правительственных войск дальнобойными гаубицами, расположенными на территории собственно Турции (то есть недоступными для ответного огня) и активно использовали ударные беспилотники. Турция также снова погнала на штурм Саракиба и окрестностей подчиненные ей группировки, в рядах которых находятся турецкие военнослужащие и инструкторы. В районе боев, кроме того, находятся подразделения турецких сил специальных операций, которые, как утверждают сирийские военные источники, понесли в последние два дня серьезные потери. 28 февраля правительственные войска были вынуждены оставить Найраб и Саракиб, что стало серьезным оперативным поражением Дамаска (официальная сирийская пропаганда называла это «тактическим маневром»).

              Потеря Саракиба 28 февраля была связана в первую очередь с тем, что сирийская правительственная армия оказалась не готова противостоять тому уровню огневой поддержки, который оказала боевикам Турция.

              Кроме того, поступали сообщения, что наиболее боеспособные части сирийской армии были выведены с первой линии и их начали перебрасывать в долину аль-Гааб в южной части Идлиба, где параллельно развивается успешная САА. Оставшиеся у первой линии резервисты даже не стали «обустраивать инженерные сооружения», то есть, попросту говоря, копать окопы. Позиции не были прикрыты ПВО, в результате чего турецкие дроны просто затерроризировали сирийцев. При этом сами турки активно применяли средства РЭБ, что дополнительно затрудняло коммуникации сирийской армии. Также сказался и эффект неожиданности – никто ничего подобного от турок не ожидал.

              Все это дало синергический эффект, и САА оставила Саракиб с большими потерями. Многие сирийские военнослужащие попали в плен, и поступающие видеоматериалы свидетельствуют о, мягко говоря, нецивилизованном с ними обращении.

              Надо отдать должное: сирийцы совместно с российскими инструкторами сумели буквально за два дня восполнить потери, оценить угрозы и выработать новую тактику, которая и привела ко второму освобождению Саракиба. Сперва к передовой линии были подтянуты силы ПВО, и бои частично переместились в воздух. На первый сбитый дрон «Анка» турки ответили уничтожением двух сирийских бомбардировщиков. Летчики катапультировались на занятую правительственные войсками территорию. Вторую «Анку», судя по всему, сбили сами местные боевики из ФНО, перепутав турецкий дрон с российским. Затем турки потеряли еще две «Анки» (кстати, «Анка» – это мифическая птица, мусульманский аналог Феникса, а не женское имя, как ошибочно считают некоторые комментаторы) и призадумались, поскольку без поддержки дронов и тяжелой артиллерии им там делать нечего.

              Тогда турки перенесли огонь на сирийские объекты ПВО, уничтожив пару «Панцирей», которые сирийцы зачем-то поставили в чистом поле без дополнительного прикрытия. Также, по неподтвержденным данным, турки пытались нанести ракетный удар по аэродромам Алеппо и Хамы. До аэродрома Хамы ранее и так дотягивались дроны боевиков – расстояние от линии фронта там примерно такое же, как и до российской базы Хмеймим, только российская база прикрыта заметно лучше. А Алеппо лучше было не трогать – это уже совсем против всяких политических правил.

              После того, как Сирия официально закрыла воздушное пространство над Идлибом для всех, кроме России, российское Минобороны сообщило, что не может гарантировать турецким самолетам и дронам безопасность. Есть данные (правда, официальными источниками не подтвержденные), что с утра воскресенья российские специализированные подразделения «заглушили» силами РЭБ все воздушное пространство над Идлибом, в результате чего турецкие дроны стали бесполезны и, следовательно, «ослепла» и турецкая артиллерия (корректировка огня велась как раз с помощью этих дронов). Одновременно активизировалась артиллерия сирийская. Саракиб, Найраб, Сармин утюжили все воскресенье.

              Лишившись турецкой поддержки, боевики «Ан-Нусры» и ФНО стали отползать из Саракиба к Найрабу и Афесу. Тем не менее, отступая, они оказывали серьезное сопротивление, но потери сторон сейчас подсчитать очень сложно. При этом и в воскресенье, и ночью российские ВКС активно оказывали поддержку сирийской армии и в Саракибе, и атакуя тыловые позиции и склады боевиков у Сармина, ближе к городской агломерации Идлиба.

              Министр обороны Турции Хулуси Акар, лично руководивший до утра понедельника в штабе в Рейханлы тем, что турки называют операцией «Весенний щит», называет совершенно фантастические цифры потерь сирийской стороны. По его словам, которые приводит агентство Anadolu, сирийцы якобы потеряли более 2500 человек, 135 танков, восемь вертолетов, пять комплексов ПВО и все в таком духе. Генералу Акару следует держать себя в руках, ибо одно дело в рамках информационной войны несколько завышать потери противника и выдавать старые видео за свежие, а другое – писать фантастические романы. Есть данные, что генерал Акар утром в понедельник, когда Саракиб уже был отбит сирийцами, покинул штаб в Рейханлы и вернулся в Анкару. Видимо, готовится к поездке в Москву 5 марта.

              В ночь с воскресенья на понедельник сирийцы нанесли удар по колонне турецких войск у «обсервационного пункта» в Кминасе. Среди турецких военнослужащих есть убитые и раненые. Турецкая сторона никак не комментирует потери в Кминасе, хотя чисто с технической точки зрения это один в один та же история, что была недавно в Бехуне. Рост потерь турецких военнослужащих явно не служит повышению мобилизационной активности турецкого общества. В турецком сегменте «Твиттера» активно постят фотографии погибших под Бехуном турецких солдат – молодых и внешне привлекательных парней – с комментариями типа «им бы в кино сниматься, а не умирать на чужбине за амбиции Эрдогана».

              Одновременно усилились бои на южном направлении, где сирийская армия успешно продвигалась по долине Аль-Гааб в сторону Джиср-аш-Шугура. В воскресенье ситуация изменилась и там. Посчитав, что с Саракибом дело решенное, боевики при поддержке турок перебросили туда значительные силы, чего сирийцы опять же никак не ожидали. И потому, пока в Саракибе дела у сирийцев шли хорошо, в долине Аль-Гааб они разом потеряли четыре населенных пункта. Это не критично, но вызывает опасения, поскольку все усилия боевиков и турок направлены на то, чтобы создать к 5 марта наиболее благоприятную для них военную атмосферу и чтоб было чем торговаться.

              По предварительным подсчетам, турецкие вооруженные силы в Идлибе сейчас состоят из четырех батальонных групп – примерно пять тысяч человек с 80 танками. Это много, и в основном они сконцентрированы вокруг городской агломерации Идлиб, полностью прикрывая ее.

              Сейчас доминирующим стало мнение, что никакого решения, кроме военного, ситуация в Идлибе уже не имеет. Можно сколько угодно договариваться с турками, о чем угодно – от совместного патрулирования до «разоружения», но на земле возможно только уничтожение всех групп боевиков, не готовых интегрироваться в новое сирийское общество. Да, жестокие бои за Саракиб были спровоцированы именно политическими и историческими амбициями Турции, которая продолжает считать Северную Сирию своей «наследственной» территорией. Но в целом проблема Идлиба не столько в турках – они только мешают со своими амбициями, а в наличии бандитского гнезда.

              Учитывая тот факт, что до 5 марта – обозначенной даты переговоров в Москве Владимира Путина и Реджепа Эрдогана – осталось совсем немного, можно ожидать новой попытки боевиков при поддержке турецкой артиллерии и дронов в третий раз отбить у правительственных войск Саракиб. Поскольку тактика боевиков и турок не изменилась, то все это снова превратится в мясорубку. И ожидать попытки контратаки можно уже к вечеру понедельника.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............