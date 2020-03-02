Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Подразделения сирийских правительственных сил вернули под свой контроль город Саракиб, расположенный на востоке провинции Идлиб, сообщает газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что город был взят в результате боев с боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней формирований, передает ТАСС.

Накануне подразделения сирийской армии (после того, как Дамаск закрыл небо над Идлибом) сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о больших потерях Сирии и Турции в боях за стратегически важный город.

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