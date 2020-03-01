Сирия закрыла небо над Идлибом

Сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом, любые цели в воздухе будут считаться вражескими и сбиваться, сообщило командование Вооруженных сил САР.

«Командование вооруженных сил заявляет о закрытии воздушного пространства для самолетов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над провинцией Идлиб. Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач», – передает РИА «Новости» заявление командования.

Ранее сообщалось, что Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над Сирией для турецких беспилотников.

Кроме того, в воскресенье появились сведения о якобы сбитом боевиками над Идлибом самолете Су-24.