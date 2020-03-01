Появились сведения о сбитом над Идлибом Су-24

Боевики опубликовали кадры, на которых якобы виден сбитый над Идлибом Су-24. Подтверждения этой информации пока нет.

Два видео с якобы сбитым самолетом опубликовал в своем Telegram военкор Александр Коц, который заметил, что об этом сообщают боевики.

По кадрам нельзя точно определить, действительно ли был сбит российский самолет.

Ранее уже сообщалось, что боевики и турецкие специалисты пытаются сбить самолеты России и Сирии в Идлибе.

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