Стало известно о попытках боевиков и турецких военных сбить российские самолеты

Боевики и турецкие специалисты пытаются сбить самолеты России и Сирии в Идлибе, сообщил телеканал «Россия-24» (ВГТРК).

«Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно – боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы», – передает «Интерфакс» сообщение телеканала.

Отмечается, что авиация России и Сирии активно применяет тепловые ловушки для защиты от огня ПЗРК, а турецкая артиллерия постоянно бьет по позициям сирийской армии. Более того, на позиции боевиков, по данным «России 24» выезжают турецкие танки и открывают огонь по домам в поселке Джубас.

Ранее минобороны Турции сообщило, что двое турецких военных стали жертвами удара, который нанесли ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб.

Кроме того, вооруженные группировки так называемой сирийской протурецкой оппозиции утверждают, что они захватили стратегически важный город Саракиб на северо-западе Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД