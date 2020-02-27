Турция заявила о гибели своих военных в результате удара ВВС Сирии

Жертвами удара, который нанесли ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб, стали двое турецких военных, сообщило минобороны Турции.

Еще двое военных вооруженных сил Турции пострадали. Анкара сообщила, что в ответ «незамедлительно были нанесены удары по военным объектам» сирийского «режима», передает ТАСС.

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