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28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
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США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
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Чем плох Берни Сандерс

В значительно большей степени, чем Трамп, Сандерс является контрэлитным политикомФото: Ronen Tivony/Reuters
Кандидат в президенты Берни Сандерс отбивается от обвинений в связях с Россией, где, как уверены в либеральных СМИ, кандидата-социалиста просто обожают. В реальности Сандерс хотя и солидарен с Путиным по ряду внешнеполитических вопросов, а в 1980-х провел в СССР свой «медовый месяц», имеет такие взгляды и личные качества, которые делают его потенциальным врагом Москвы, а не другом. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенностиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
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Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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              Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенности   28 февраля 2020, 15:14
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой?

              Ситуация в сирийской провинции Идлиб и вокруг нее обострилась за прошедшие сутки до крайне опасной степени. Фактически правительственная армия Сирии и турецкие вооруженные силы вступили в открытое столкновение. При этом ситуация на фронтах в Идлибе менялась в последние дни буквально с каждым часом – и по состоянию на утро 28 февраля остается очень сложной.

              После понесенных турецкой армией крупных потерь, президент Турции Реджеп Эрдоган созвал совещание совета безопасности в Анкаре, которое длилось шесть часов. Сразу по его окончании министр обороны Хулуси Акар отбыл на турецко-сирийскую границу, в провинцию Хатай, где в городе Рейханлы принял на себя командование оперативным штабом турецкой армии в операции против Сирии. Его сопровождают командующие родами войск: сухопутных – генерал Умит Дюндар, ВВС – генерал Хасан Кючюкакьюз. В госпитале в Рейханлы генералы посетили свезенных туда раненых турецких солдат из Идлиба. В провинции Хатай по факту введено военное положение.

              Некоторые источники утверждают, что на совещании в Анкаре всерьез рассматривалась возможность официально объявить Сирии войну. Кроме того, дискутировались возможные обстоятельства активизации статьи договора НАТО о коллективной обороне. Это, правда, в нынешней ситуации невозможно, поскольку турецкие войска находятся на сирийской территории без разрешения правительства Сирии, то есть сами являются агрессором. Турция же, как государство, агрессии не подвергалась. Тем не менее сегодня, 28 февраля, по просьбе Турции соберется Совет НАТО.

              Поддержал Анкару и Дональд Трамп, правда, он опять вспомнил про поставки российских комплексов С-400. В качестве дополнительного инструмента давления Эрдоган заявил, что Турция откроет возможность для беженцев из Идлиба переехать в Европу. Европа насторожилась, а на греческих островах Эгейского моря уже который день проходят волнения местного населения против иммигрантов такого масштаба, что Афины ввели туда спецназ.

              Ранее днем сирийские ВВС разбомбили конвой турецкой армии, двигавшийся в Идлибе в районе Бехуна к линии фронта. Турки говорят о 33 погибших и более 30 раненых, но скорее всего их безвозвратные потери составят более 50 солдат. Кроме этого, турки дополнительно понесли потери непосредственно на линии фронта. Российское Минобороны утверждает, что турецкие военнослужащие находились непосредственно в рядах наступавших боевиков из протурецкой группировки «Джебхат аль-Ватания лиль-Тахрир» и турецкая сторона не передавала своим российским коллегам данные, в том числе и координаты, где находились турецкие части. По факту они оказываются там, где их быть просто не должно. Как только такие координаты появились, российская сторона передала их сирийцам и «убедила сирийскую сторону» прекратить огонь.

              Чтоб было понятно – на практике это происходит так. Протурецкие группировки переходят в наступление на позиции сирийской армии. В их рядах появляются один-два турецких танка «Леопард», которые, постреляв немного, отходят в сторону «обсервационных пунктов» турецкой армии. А турецкие БТРы «работают в качестве такси» – доставляют боевиков из Национального фронта освобождения поближе к линии фронта. Таким образом, под прикрытием турецкой артиллерии боевики «Тахрир аш-Шам» (бывшая «Аль-Каида») максимально быстро сближаются с сирийскими позициями и вступают в ближний бой. Это видно невооруженным глазом, но турецкая сторона координаты местоположения своих военнослужащих российской стороне не передает. Отделить в процессе боя солдат турецкой армии от турецких прокси невозможно – боевики НФО («Национальный фронт освобождения») одеты в турецкую военную форму. Разве что у них бороды. Так что потери среди турецких военнослужащих неизбежны.

              А вот разбомбленный конвой был целиком и полностью турецкой военной целью, не смешанной с местными боевиками. Потому в Анкаре и посчитали это событие casus belli.

              При этом турецкой армии там не должно было быть, и что они вообще делали у Бехуна – большой вопрос. Российские ВКС в этой операции не участвовали, они были задействованы восточнее – у Саракиба. Прошлой ночью боевики НФО целиком заняли этот ключевой населенный пункт на востоке провинции Идлиб, где сходятся две основные трассы: Дамаск – Хама – Алеппо и Латакия – Алеппо.

              Напомним историю столкновений вокруг Саракиба. 7 февраля Саракиб и его окрестности были заняты правительственной армией, что стало одной из важнейших побед сирийской гражданской войны – все дело в том, что таким образом восстанавливалась прямая сухопутная дорога между Дамаском и Алеппо. Восстановление контроля над трассой М5 было не только военной, но и важной политической победой Дамаска, это создавало новую стратегическую реальность для потенциальных мирных переговоров.

              Фронт боевиков стал разваливаться, окрестности Алеппо были полностью зачищены, сирийская армия вышла к горам Симеона. Создавалась возможность продвинуться непосредственно к турецкой границе, а непосредственно до города Идлиб осталось 14-16 километров. Для Турции это означало провал всей ее стратегии в Идлибе, потому Анкара и пришла в такое невероятное возбуждение и погнала НФО отбивать Саракиб. И Саракиб был боевиками отбит.

              Таким образом, потеря Саракиба – крупное оперативное поражение правительственных войск, какого не видели года с 2015-го, примерно с потери Пальмиры. Есть информация о том, что сирийская сторона не ожидала столь масштабного контрнаступления боевиков, да еще и с поддержкой турецкой армии, и отвела из Саракиба наиболее опытные части, перебросив их в долину аль-Гааб. Но это оправдание еще требует проверки.

              В итоге к вечеру четверга боевики НФО при поддержке турецких войск заняли окрестные города у Саракиба, включая Найраб, Афир, Дадых, Джубас и Кафр-Баттих, создав тем самым вокруг Саракиба внешнюю линию обороны и снова перерезав трассу М5. Около трех часов ночи правительственные войска пошли в контратаку. В настоящий момент бои за Саракиб не прекращаются, потери сторон подсчитать трудно, но, скорее всего, они огромны. Если уж только турки признают более 30 убитых, то что уж говорить о боевиках «на земле».

              Потери правительственной армии Сирии за последние несколько дней могут и вовсе достигнуть полутора тысяч человек.

              В этом же районе находится три турецких «обсервационных пункта», которые используются боевиками как опорные точки. Ранее они были окружены правительственными войсками, сейчас же они деблокированы, и боевики в случае опасности начинают стягиваться к ним, как бы вызывая артиллерийский огонь на турецкие позиции.

              Осознав масштаб потерь, турки срочно запросили у российской стороны разрешение на пролет через сирийское воздушное пространство дронов и вертолетов. Официально они мотивировали это необходимостью вывести своих убитых и раненых на территорию Турции, в Рейханлы. На время российско-турецких переговоров сирийская армия даже приостановила продвижение в долине аль-Гааб.

              Однако встреча российских и турецких военных закончилась ничем. Российская сторона отказала туркам в просьбе открыть для них воздушное пространство Сирии. В результате убитых и раненых туркам пришлось вывозить автомобилями, а в Анкаре случились антироссийские митинги.

              Россия занимает на редкость жесткую позицию по отношению к происходящему.

              Кремль уже дезавуировал ранее распространявшуюся турецкой стороной информацию о встрече Путина и Эрдогана 5 марта то ли в Анкаре, то ли в Стамбуле. Отказ открыть воздушное пространство – из той же серии. Турецкая сторона откровенно нарушает Сочинские договоренности и по факту готовится к крупномасштабной войне и оккупации части Сирии. Артиллерийский огонь, который турецкая армия открыла по сирийским позициям после гибели колонны, велся едва ли не по всем известным туркам целям, включая одиночные движущиеся. Турки используют 155-миллиметровые гаубицы. А уже совсем иной масштаб.

              Есть все основания полагать, что эскалация боевых действий будет только нарастать. Дамаск тоже настроен очень решительно и почти наверняка в ближайшие дни продолжит попытки отбить Саракиб и окрестности, а также продвижение с юга на Джиср-аш-Шугур.

              Саракиб, который уже превратился в развалины, стал чем-то вроде принципиальной позиции, в бои за обладание которой постепенно будут втягиваться все более крупные силы всех действующих сторон. В таких условиях сложно предположить, что боевые действия можно остановить по мановению волшебной палочки или просто путем дипломатии.


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