Эксперт спрогнозировал вмешательство НАТО в ситуацию в Идлибе

«НАТО заинтересовано в нанесении военного поражения России. Поэтому не исключено, что Альянс вмешается в ситуацию в Идлибе и будет натравливать Эрдогана на войну с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя решение НАТО провести консультации по запросу Турции в связи с ростом напряженности в сирийском Идлибе.

«Если судить по уставу НАТО, то со стороны Альянса не должно быть никакой реакции, кроме дипломатической. Ведь речь не идет об агрессии против Турции. Наоборот, Эрдоган воюет на территории другого государства вопреки позиции НАТО. Поэтому де-юре оснований для вмешательства у Альянса нет», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

«Однако реалии таковы, что НАТО заинтересовано в нанесении военного поражения России. Поэтому не исключено, что Альянс будет вмешиваться в ситуацию в Идлибе. Но вряд ли это будет прямое военное вмешательство», – продолжил эксперт.

По его словам, ни НАТО, ни Европе, ни США «Эрдоган не нужен». «Он для них фигура неприемлемая. Потому Вашингтон, с одной стороны, будет всеми способами натравливать Эрдогана на войну с Россией. А с другой стороны – постарается сделать так, чтобы он понес в этой войне большие потери, что приведет к смене режима в Турции», – предположил эксперт.

Что касается позиции России в данном вопросе – Москве вряд ли удастся сохранить нормальные отношения с Анкарой, считает Сивков. «Но возможности для компромисса есть. Например, Турция начнет уважать территориальную целостность Сирии, а Дамаск согласится на участие протурецких боевиков в политической жизни страны. Такой вариант тоже не исключен», – заметил собеседник.

В то же время старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, арабист Владимир Сотников считает, что происходящее в Идлибе не способно рассорить Россию с Турцией.

«Российско-турецкие отношения не разрушились. Стычки, столкновения и удары с двух сторон не означают прекращения переговоров и планов по встрече Путина и Эрдогана, которая якобы подведет какую-то черту под стратегическим партнерством. Это важно для обеих сторон. Эрдоган, конечно, ведет свою игру, но окончательно ссориться с Россией он не будет», – сказал арабист газете ВЗГЛЯД.

«При этом интересы России выглядят двояко. С одной стороны – это зачистка всей территории Сирии от боевиков и бандформирований, террористов различных мастей, а также оголтелой оппозиции. С другой стороны – это желание сохранить по возможности стратегическое партнерство с Турцией», – резюмировал Сотников.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии. Турецкая пресса сообщала об уничтожении конвоя сирийских правительственных сил.

В то же время Минобороны России заявило о попытке террористов провести крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск Сирии. В ведомстве уточнили, что такую попытку осуществили формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Позже стало известно о том, что НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу.

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