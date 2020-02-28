Эксперт спрогнозировал вмешательство НАТО в ситуацию в Идлибе

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28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
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Как Украина мешает России принять наследство СССР

Знаменитые сокровища Алмазного фонда России - даже они стали предметом желаний КиеваФото: Юрий Сомов/РИА Новости
Украина вот уже почти тридцать лет ведет с Россией необъявленную войну за советское наследство – и об этом обмолвился даже президент Путин. Логика Киева, претендующего даже на российский Алмазный фонд и золотой запас, абсурдна, однако суды за границей порою встают на сторону Украины. Почему же так происходит? Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...

«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...

Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
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              Эксперт спрогнозировал вмешательство НАТО в ситуацию в Идлибе

                 28 февраля 2020, 12:28
              Фото: Xinhua/ZUMA Wire/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов
              Андрей Резчиков

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              «НАТО заинтересовано в нанесении военного поражения России. Поэтому не исключено, что Альянс вмешается в ситуацию в Идлибе и будет натравливать Эрдогана на войну с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя решение НАТО провести консультации по запросу Турции в связи с ростом напряженности в сирийском Идлибе.

              «Если судить по уставу НАТО, то со стороны Альянса не должно быть никакой реакции, кроме дипломатической. Ведь речь не идет об агрессии против Турции. Наоборот, Эрдоган воюет на территории другого государства вопреки позиции НАТО. Поэтому де-юре оснований для вмешательства у Альянса нет», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

              «Однако реалии таковы, что НАТО заинтересовано в нанесении военного поражения России. Поэтому не исключено, что Альянс будет вмешиваться в ситуацию в Идлибе. Но вряд ли это будет прямое военное вмешательство», – продолжил эксперт.

              По его словам, ни НАТО, ни Европе, ни США «Эрдоган не нужен». «Он для них фигура неприемлемая. Потому Вашингтон, с одной стороны, будет всеми способами натравливать Эрдогана на войну с Россией. А с другой стороны – постарается сделать так, чтобы он понес в этой войне большие потери, что приведет к смене режима в Турции», – предположил эксперт.

              Что касается позиции России в данном вопросе – Москве вряд ли удастся сохранить нормальные отношения с Анкарой, считает Сивков. «Но возможности для компромисса есть. Например, Турция начнет уважать территориальную целостность Сирии, а Дамаск согласится на участие протурецких боевиков в политической жизни страны. Такой вариант тоже не исключен», – заметил собеседник.

              В то же время старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, арабист Владимир Сотников считает, что происходящее в Идлибе не способно рассорить Россию с Турцией.

              «Российско-турецкие отношения не разрушились. Стычки, столкновения и удары с двух сторон не означают прекращения переговоров и планов по встрече Путина и Эрдогана, которая якобы подведет какую-то черту под стратегическим партнерством. Это важно для обеих сторон. Эрдоган, конечно, ведет свою игру, но окончательно ссориться с Россией он не будет», – сказал арабист газете ВЗГЛЯД.

              «При этом интересы России выглядят двояко. С одной стороны – это зачистка всей территории Сирии от боевиков и бандформирований, террористов различных мастей, а также оголтелой оппозиции. С другой стороны – это желание сохранить по возможности стратегическое партнерство с Турцией», – резюмировал Сотников.

              Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии. Турецкая пресса сообщала об уничтожении конвоя сирийских правительственных сил.

              В то же время Минобороны России заявило о попытке террористов провести крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск Сирии. В ведомстве уточнили, что такую попытку осуществили формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

              Позже стало известно о том, что НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу.

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