Турецкая пресса сообщила об уничтожении сирийского конвоя

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28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 03:55  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

Талиб Квели стал жертвой русофобского мифаФото: Byron Smith/ZUMA/Global Look Press
В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики. Подробности...
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Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
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Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

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          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
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              Турецкая пресса сообщила об уничтожении сирийского конвоя

              28 февраля 2020, 03:35

              Текст: Антон Антонов

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              В результате турецких ударов уничтожен конвой сирийских правительственных сил, сообщил источник.

              Sabah пишет, что на востоке провинции Идлиб под обстрел попали сирийские военные, которые двигались по международной автостраде М-5, передает ТАСС.

              Напомним, Турция заявила, что Сирия нанесла авиаудар по турецким военным. Погибли 29 человек. В ответ Турция начала наносить удары по позициям правительственных сил Сирии. Войска Сирии не ведут ответного огня.

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