Турция нанесла наземные и авиаудары по Сирии

Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск, сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Анкара сообщает, что «при поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима». Подчеркивается, что Турция «продолжит наносить удары и дальше», передает ТАСС.

Алтун заявил, что ответ будет «многократным», передает РИА «Новости».

Турция призвала мировое сообщество и участников Астанинского процесса остановить «преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом».

Анкара заявила, что продолжит «деятельность в Сирии», пока «не переломает руки тех, кто тянется» к турецкому флагу.

Напомним, губернатор примыкающей к границе с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 29 военнослужащих Турции.

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