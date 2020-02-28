Минобороны заявило о крупном наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что такую попытку осуществили формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром с целью исключения любых угроз безопасности.

В ведомстве сообщили, что сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных. При этом, подчеркивает военное ведомство, согласно данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в районе Бехуна, где они попали под обстрел, «не было и не должно было находиться».

Добавляется, что после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были приняты меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции.

Уточняется, что авиация ВКС России в районе населенного пункта Бехун не применялась.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии. Турецкая пресса сообщала об уничтожении конвоя сирийских правительственных сил.

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