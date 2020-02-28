Более 30 турецких военных погибли в результате авиаудара в Идлибе

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных, сообщил губернатор приграничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

Доган сообщил, что погибли 33 человека. При этом «состояние раненых у врачей опасений не вызывает», передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

В администрации турецкого президента сообщили, что экстренное совещание по ситуации в Идлибе длилось более шести часов, передает ТАСС. Напомним, прежде сообщалось о 29 жертвах. Турция ответила ударами по территории Сирии. Турецкая пресса пишет, что уничтожен конвой сирийских правительственных сил.

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