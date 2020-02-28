В НАТО анонсировали экстренные консультации по Идлибу

НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу, говорится в распространенном пресс-службой НАТО заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора», – передает ТАСС слова Столтенберга.

4-я статья подразумевает право каждой страны – участницы альянса проводить консультации с партнерами по НАТО в случае, если они считают, что их безопасность находится под угрозой.

Ранее в пятницу Минобороны заявило о крупном наступлении террористов в Идлибе.

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