ЕС предрек открытый международный конфликт из-за ситуации в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб может скатиться к началу крупной открытой международной конфронтации, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Продолжающаяся эскалация в районе Идлиба должна немедленно прекратиться. Есть риск ее соскальзывания к крупной открытой международной конфронтации», – написал он на своей странице в Twitter.

Боррель также сообщил, что ЕС «сожалеет о всех жертвах», которые произошли в результате обострения в этом районе, и предупредил, что Евросоюз готов «защищать собственные интересы безопасности».

Заявление прозвучало сразу после сообщения о том, что Турция может выпустить в Европу сирийских беженцев.

В пятницу в Минобороны России сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск. Как рассказали в ведомстве, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. Уточнялось, что авиация ВКС России в этом районе не применялась.

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что главной задачей Москвы в Сирии является недопущение вертикальной эскалации, то есть возможности втягивания России в конфликт с Турцией.

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