Российские фрегаты с «Калибрами» направились в Средиземное море

Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

«Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море», – приводит его слова «Интерфакс».

В сообщении ЧФ говорится: совершая переход морем, экипажи кораблей выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах флота в Черном море, передает ТАСС.

Третий фрегат ЧФ данной серии – «Адмирал Эссен», выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года, напомнили в пресс-службе.

Усиление российской корабельной группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

В пятницу в Минобороны России сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск. В ведомстве сообщили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. Уточнялось, что авиация ВКС России в этом районе не применялась.

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

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