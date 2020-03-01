Сирия заявила об уничтожении в Идлибе турецкого беспилотника

Подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб на юго-востоке Идлиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам, сообщает агентства САНА.

«Армия Сирии сбила турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам, близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб», – передает ТАСС сообщение агентства.

При этом ни одного сирийского самолета сбито не было, передает РИА «Новости».

В воскресенье сирийская армия закрыла небо над Идлибом. Все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться.

Ранее сообщалось, что Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над Сирией для беспилотников Турции.

Также появились сведения о сбитом над Идлибом самолете. В Минобороны России опровергли информацию о том, что он принадлежал ВКС России, турецкие СМИ утверждают, что это самолет сирийской армии.

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