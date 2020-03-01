Минобороны отреагировало на сведения о сбитом в Идлибе Су-24

Информация о якобы сбитом самолете Су-24 ВКС России в сирийском Идлибе является фейком, заявили в Минобороны России.

«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб – фейк», – передает ТАСС заявление ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что самолеты ВКС выполняют задачи в Сирии в обычном режиме.

Между тем, Анатолийское агентство утверждает, что в Идлибе был сбит самолет, принадлежащий сирийской армии.Турецкий телеканал «А хабер» утверждает, что в районе Саракиба сбит самолет L-39. Пилот катапультировался.

Дамаск не прокомментировал эти сведения.

Ранее в воскресенье появились кадры с якобы сбитым боевиками над Идлибом самолетом Су-24.

Кроме того, сирийская армия приняла решение о закрытии неба над Идлибом. Все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться.