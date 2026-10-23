Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
«Яндекс» полностью восстановил работу сервиса такси в России
Сервис «Яндекс такси» полностью возобновил свою работу во всех городах России, сообщили в пресс-службе компании.
«Яндекс такси» полностью восстановилось: пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители – выполнять заказы и зарабатывать», – заявили в пресс-службе сервиса ТАСС.
В компании отметили, что сейчас работают все ключевые опции и тарифы, доступна оплата поездок любым удобным способом и детализация цены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс» объявил о возобновлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ». В понедельник «Яндекс» сообщил о полном восстановлении доступа к такси, самокатам и доставке. На прошлой неделе эксперты назвали одновременное повреждение нескольких дата-центров беспрецедентным испытанием для «Яндекса».