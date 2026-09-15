В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Глобальный сбой произошел в работе сервиса Discord
Пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе социальной сети Discord, при этом наибольшее число жалоб зафиксировано в США.
Масштабные неполадки в работе популярной социальной сети начались около 16.58 по московскому времени, передает РИА «Новости». Наибольшее число жалоб поступило от американских пользователей – зарегистрировано более 27 тыс. обращений. Трудности с доступом также испытывают юзеры из Канады, Бразилии, Мексики, Британии, Нидерландов, Франции, Германии, Индии и других государств.
Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы затрагивают работу мобильного приложения. Кроме того, фиксируются сбои при совершении голосовых звонков и попытках авторизации в системе.
Платформа Discord была создана в 2015 году и первоначально ориентировалась на геймерскую аудиторию. Сервис предоставляет возможности для обмена текстовыми сообщениями, а также поддерживает голосовую и видеосвязь. Ежемесячная аудитория активных пользователей сети достигает 150 млн человек.
В начале сентября пользователи ChatGPT столкнулись с масштабными неполадками.
В июле технические проблемы затронули сервисы PlayStation и Twitch.
В 2024 году Роскомнадзор потребовал от администрации Discord удалить 947 противоправных материалов.