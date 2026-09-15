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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 17:52 • Новости дня

    Гендиректора «Рус-Строя» осудили за неуплату налогов на миллиард рублей

    Гендиректор «Рус-Строя» получил три года за неуплату налогов на миллиард рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор строительной компании «Рус-Строй» Левон Абьян и фактический владелец фирмы Карен Кучукян получили тюремные сроки за масштабные махинации с налогами, скрыв от государства более одного млрд рублей.

    Суд в Москве вынес обвинительный приговор руководству строительной компании ООО «Рус-Строй». Абьян и Кучукян признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России в Max.

    Следствие установило, что руководители компании, занимающейся строительством автомобильных дорог, создали фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами. Они вносили ложные сведения о налоговых вычетах по НДС в декларации, которые затем подавали в налоговые органы.

    В период с декабря 2019 по март 2021 года фигуранты дела не уплатили в государственный бюджет более одного млрд рублей. В ходе предварительного расследования ущерб был частично возмещен на сумму свыше 850 млн рублей. Суд назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел объявило в розыск создателя крупнейшей площадки фиктивного НДС Александра Осина.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гендиректора компании «Экологистика» из-за налоговых махинаций на 500 млн рублей.

    До этого Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал нескольких бизнесменов за использование незаконных схем с налогами.

    14 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    В США назвали Москву «страной технологических чудес»

    NYT: Москва стала страной технологических чудес

    В США назвали Москву «страной технологических чудес»
    @ Елена Мельникова/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская газета The New York Times (NYT) назвала российскую столицу страной технологических чудес.

    Журналисты отметили, что жизнь москвичей стала значительно проще и безопаснее благодаря развитию мощной цифровой инфраструктуры. «Сегодняшняя Москва – это страна технологических чудес. Вы можете использовать лицо для оплаты практически всего, например, проезда в метро или даже для оформления покупки квартиры», – говорится в публикации NYT.

    Авторы материала обратили внимание на роботов-курьеров, которые доставляют продукты по тротуарам за 15 минут. Издание также подчеркнуло, что в этом году планируется начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Городские власти разработали передовую систему, обеспечивающую современные удобства для жителей.

    Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил роль столичной науки в достижении технологического суверенитета страны.

    Глава государства привел Москву в качестве примера успешного применения инноваций в социальной сфере.

    Мэр города Сергей Собянин объяснил значительное снижение уровня преступности внедрением новых цифровых систем.

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    13 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Российский космонавт Кикина сфотографировала ночную Москву с борта МКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящаяся на орбите Анна Кикина сделала впечатляющий снимок российской столицы с высоты 400 км по случаю празднования Дня города.

    Уникальные кадры ночного мегаполиса опубликовала госкорпорация «Роскосмос», передает РИА «Новости».

    «Столице исполнилось 879 лет. В честь этого события космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина сфотографировала самый большой по площади город Европы с борта Международной космической станции», – отмечается в описании к снимку.

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, прошли в мегаполисе 5 и 6 сентября.

    Россиянка работает на орбите с 27 июля 2026 года. Она прибыла туда на корабле «Союз МС-29» вместе с соотечественником Петром Дубровым и американским астронавтом Анилом Меноном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт Международной космической станции.

    В августе космонавт Петр Дубров запечатлел с орбиты редкое солнечное затмение.

    В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил Анне Кикиной звание Героя России.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Бельгийский суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы BCS Bank

    Tекст: Антон Антонов

    Высший административный суд Бельгии – Госсовет – признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

    Судебное постановление отменяет решение бельгийского Казначейства, передает РИА «Новости».

    BCS Bank обратился к властям Бельгии в январе 2023 года с просьбой разморозить средства и ценные бумаги, оказавшиеся под блокировкой после включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года. В июле 2024 года Казначейство отказало банку, сославшись на недоказанность прекращения отношений с НРД и планы перевести средства в финансовое учреждение за пределами Евросоюза.

    BCS Bank обжаловал этот отказ в Госсовете. Суд установил, что решение было принято должностным лицом, которому полномочия передали с нарушением бельгийского законодательства. «Делегирование полномочий генеральному администратору Казначейства не является ни достаточно ограниченным, ни достаточно урегулированным», – говорится в решении суда.

    По мнению судей, министр финансов не установил никакого принципа или ограничения для подчиненного при принятии индивидуальных решений. В итоге оспариваемый акт был признан принятым некомпетентным органом, и решение Казначейства от 15 июля 2024 года отменили.

    Вынесенное постановление не означает автоматической разблокировки средств BCS Bank – бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть его заявление. Решение суда также может повлиять на других владельцев замороженных активов, поскольку ставит под сомнение законность самого механизма принятия решений Казначейством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем замороженных в Euroclear российских активов достиг 200 млрд евро по итогам первого квартала 2026 года.

    Бельгия официально закрепила за национальным казначейством полномочия по управлению замороженными активами и финансовыми санкциями Евросоюза.

    Власти Бельгии при этом подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление ряда стран ЕС.

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    12 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    Reuters: На Украине заявили о неспособности финансировать оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские атаки наносят ущерб инфраструктуре и промышленности Украины, поэтому доходы внутреннего бюджета начинают падать, заявила Роксолана Пидласа, глава парламентского бюджетного комитета.

    Пидласа отметила, что внутренние доходы за первые восемь месяцев 2026 года оказались ниже ожидаемых показателей на 1,35 млрд долларов, причем четверть этих потерь зафиксирована только в августе, передает Reuters.

    Она заявила, что война становится все более дорогостоящей, и Украина не может в полной мере финансировать свои оборонные нужды за счет внутренних ресурсов, как это было в предыдущие годы.

    Украина потратила на оборону около 42 млрд долларов за первые восемь месяцев года, не считая неденежной военной поддержки. Однако, по словам Пидласы, внутренние доходы и заимствования за этот период принесли лишь 39 млрд долларов.

    «К сожалению, в этом году война стала настолько дорогостоящей, что мы даже не можем покрыть свою долю расходов», – сказала она на конференции.

    По ее словам, ежедневные военные расходы в 2026 году выросли примерно до 190 млн долларов по сравнению со 140 млн долларов в 2024 году из-за инфляции, увеличения численности войск, роста социальных выплат семьям погибших солдат и увеличения потребления боеприпасов.

    Украина сталкивается с новой проблемой – дополнительным дефицитом финансирования обороны до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Киев лишил украинских военных обещанного Зеленским повышения зарплат. В августе Зеленский попросил Евросоюз досрочно перевести 10 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета. Запрос Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов удивил многих в Европе.

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    13 сентября 2026, 02:41 • Новости дня
    Финтех-компания Revolut признала утечку данных клиентов из-за мошенников

    Финтех-компания Revolut признала утечку данных клиентов

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская финтех-компания Revolut раскрыла конфиденциальные данные клиентов из-за мошеннических запросов, отправленных с почтового домена государственного учреждения.

    Британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальной информации клиентов после получения мошеннических запросов с легитимного почтового домена госучреждения, передает Reuters.

    «После обнаружения мы немедленно заблокировали адрес и уведомили соответствующее государственное ведомство, а также правоохранительные органы, органы по защите данных и финансовые регуляторы», – заявил представитель компании.

    По словам представителя, системы Revolut и средства клиентов не пострадали. Точное число затронутых лиц не раскрывается. Среди скомпрометированных данных оказались даты рождения, адреса, номера телефонов и копии документов, включая паспорта.

    Revolut, не имеющая физических отделений, является одной из самых успешных европейских финтех-компаний, которая планирует публичное размещение акций. Она рассчитывает на оценку в 200 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщала, что номера британских министров попали в интернет после обмана Бернема. ФБР начало расследование утечки в даркнет водительских прав главы Пентагона. Иностранная компания оштрафована в России за утечку данных.

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    14 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России с 15 октября вводит макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями по потребительским кредитам.

    Требования также коснутся кредитных требований к специализированным обществам, выпускающим такие бумаги, передает ТАСС. Размер надбавки составит 250% как для банков-оригинаторов, так и для кредитных организаций, инвестирующих в подобные облигации. Ипотечные ценные бумаги под действие новых правил не подпадут.

    Мера призвана ограничить системные риски и снизить возможности для регулятивного арбитража.

    В последние годы банки резко нарастили секьюритизацию потребительских ссуд. С начала 2023 года по июль 2026 года состоялось 64 выпуска облигаций на 1,5 трлн рублей. Для сравнения, за 2019-2022 годы было проведено лишь восемь выпусков на 51 млрд рублей.

    Регулятор отмечает, что перекрестные вложения банков в такие бумаги могли приводить к высвобождению надбавок у банка-оригинатора без их формирования у инвестора. При этом риск фактически оставался внутри банковского сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

    Позже регулятор ввел количественные макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства.

    Осенью прошлого года в стране заработали новые правила выдачи потребительских займов с обязательным периодом охлаждения.

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    14 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    ЦБ назвал самый доходный инструмент на российском финрынке в августе

    ЦБ: Золото обошло валюту по уровню доходности в августе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конце лета инвестиции в золото принесли максимальную выгоду на российском финансовом рынке, показав рекордный рост в 17,4% за месяц, следует из данных Банка России.

    По итогам августа золото продемонстрировало наивысшую доходность на российском финансовом рынке, достигнув показателя в 17,4% за месяц, передает ТАСС. Эти данные приводятся в свежем «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

    Вторую строчку в рейтинге прибыльности заняли банковские вклады в евро, обеспечившие инвесторам доход в 9,75%. Замкнули тройку лидеров депозиты в китайских юанях, показавшие рост на 8,17%.

    Вложения в американскую валюту также принесли инвесторам прибыль. Долларовые депозиты зафиксировали доходность на уровне 7,19% по итогам месяца.

    В августе биржевая стоимость золота превысила отметку в 4,6 тыс. долларов за тройскую унцию.

    За предыдущие семь лет доходность этого драгоценного металла составила почти 295%.

    При этом средняя ставка по трехмесячным банковским вкладам в конце лета достигла 13,76% годовых.

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    14 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки

    Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки тремя годами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России планирует ужесточить правила покупки недвижимости у застройщиков, установив максимальный период выплат в три года после сдачи объекта в эксплуатацию.

    Банк России разработал проект развития финансового рынка на 2027-2029 годы, предусматривающий новые ограничения для строительной отрасли, передает РИА «Новости». Инициатива направлена на снижение скрытой долговой нагрузки граждан и повышение защиты их прав.

    «Для минимизации рисков, возникающих при предоставлении застройщиками рассрочек в сфере долевого участия в строительстве, предлагается установить требование об оформлении жилья в собственность участника долевого строительства после ввода дома в эксплуатацию с сохранением права залога у застройщика, вести расчеты через специальный счет в банке, выдавшем проектное финансирование, ограничить максимальный срок рассрочки тремя годами после ввода дома в эксплуатацию», – отмечается в материалах регулятора.

    ЦБ также намерен ввести предельную ответственность покупателей при систематических просрочках платежей. Штрафные санкции планируют ограничить на уровне 20% годовых от суммы задолженности. Кроме того, информацию о выданных рассрочках обяжут передавать в бюро кредитных историй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России предупредил граждан о рисках потери жилья при покупке в рассрочку.

    Глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила против изъятия квартир за долги по таким договорам.

    Весной в стране вступили в силу новые нормы для снижения долговой нагрузки населения.

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    14 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте вложений россиян в инвестиции и страховки

    ЦБ: Вложения россиян в инвестиции и страховки достигли 42 трлн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем средств, направленных гражданами на долгосрочные сбережения, увеличился более чем в два раза с начала 2023 года, следует из данных Банка России.

    С начала 2023 года общие вложения россиян в инвестиционные, страховые и пенсионные продукты увеличились почти в 2,2 раза, достигнув 41,9 трлн рублей, передает РИА «Новости».

    «Суммарные вложения населения в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги выросли с начала 2023 года почти в 2,2 раза, до 41,9 трлн рублей, а средства на вкладах и счетах в банках (без эскроу), составляющих большую часть сбережений граждан, с начала 2023 года увеличились на 83,1%, до 67,1 трлн рублей, на 01.07.2026», – отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка от Банка России.

    К 1 июля 2026 года доля долгосрочных накоплений в общем объеме сбережений населения возросла до 38,5%. В начале 2023 года этот показатель составлял 33,9%.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сохранении высокой нормы сбережений россиян.

    Министерство финансов сообщило о введении нового налогового вычета по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценил общий объем накоплений граждан в 70 трлн рублей.

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    14 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    ЦБ запланировал повысить лимит переводов между юридическими лицами через СБП

    ЦБ запланировал повысить лимит B2B-переводов через СБП до одного млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через Систему быстрых платежей, которая сейчас ограничена одним млн рублей.

    Банк России намерен повысить лимит для переводов между юридическими лицами (B2B) через Систему быстрых платежей, передает РИА «Новости». В настоящее время максимальный размер такой операции составляет 1 млн рублей.

    «Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП (текущий – один млн рублей)», – отмечается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Точная сумма нового ограничения в документе не раскрывается.

    В мае Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через СБП до 30 млн рублей.

    В августе регулятор разрешил гражданам пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью этой системы.

    С сентября Росфинмониторинг получит доступ к информации о транзакциях пользователей.

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    14 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Собянин заявил о высоком спросе на московскую продукцию в регионах

    Собянин: Московская продукция пользуется высоким спросом в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой востребованности столичной высокотехнологичной продукции в большинстве регионов России для нужд образования, здравоохранения и транспорта.

    Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и других, рассказал Собянин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Помощь в масштабировании производства и выводе новой продукции на рынок предприятиям оказывает город – например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства», – отметил градоначальник.

    В качестве примера он привел компанию «Световые технологии ЭСКО», выпускающую светотехнику для уличного и внутреннего освещения. Также востребованы гибкие полимерные теплоизолированные трубы «Группы Полимертепло», которые используются энергетическими компаниями Дальнего Востока и арктической зоны в условиях вечной мерзлоты.

    Кроме того, продукция завода «Смарт Системз» в виде смарт-карт и RFID-брелоков закупается более чем 50 регионами. Предприятие «Спецкабель» поставляет кабельно-проводниковую продукцию для металлургии и энергетики, в том числе на электростанции Приморья и Красноярского края.

    Ранее Собянин заявил о востребованности столичных высокотехнологичных решений по всей России.

    В первом полугодии городские предприятия увеличили выпуск медицинского оборудования на 16,8%.

    Столичные заказы на электробусы способствовали созданию более 100 тыс. рабочих мест в регионах.

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    14 сентября 2026, 14:00 • Новости дня
    Банк России определил стратегию развития финансового рынка до 2029 года

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы и направил проект документа президенту и в правительство.

    Банк России направил президенту и в правительство проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы, сообщается на сайте Центробанка.

    «Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документами. В ближайшие три года особое внимание будет уделяться развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг», – говорится в сообщении регулятора.

    В дальнейшем проект документа планируется обсудить на парламентских слушаниях в Государственной думе.

    Ранее Банк России подтвердил приоритет ценовой стабильности в проекте денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.

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    14 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Объем торгов валютой на российском рынке обновил годовой максимум

    ЦБ: Объем валютных торгов в России в августе вырос до 16,6 трлн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В августе оборот валютных операций в России увеличился до 16,6 трлн рублей, при этом граждане и компании сократили свои чистые покупки и продажи, следует из данных Центробанка.

    Объем торгов иностранными деньгами на российском рынке в августе вырос на 3,75% по сравнению с июлем, достигнув 16,6 трлн рублей, передает РИА «Новости». В Банке России отметили, что этот показатель превысил среднее значение за предыдущие 12 месяцев, которое составляло 13,4 трлн рублей.

    «Совокупный объем торгов валютного рынка спот вырос с 16,0 триллиона рублей в июле до 16,6 триллиона в августе, что выше среднего объема за предыдущие 12 месяцев (13,4 триллиона рублей)», – уточняется в обзоре регулятора.

    Среднедневной показатель также продемонстрировал рост, увеличившись с 696 млрд до 791 млрд рублей.

    При этом чистые покупки валюты со стороны физических лиц снизились на 23,87%, составив 74 млрд рублей. В аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 89,2 млрд рублей, а в 2024 году достигал 132 млрд. В целом с начала года граждане приобрели валюту на 597 млрд рублей.

    Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями сократились на 15,3%, до 18,8 млрд долларов. Снижение связано с выплатой долгов рядом экспортеров.

    Совокупный спрос со стороны таких компаний вырос на 7,4%, достигнув 1,1 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты зафиксировали наибольшее ослабление российской валюты в августе.

    В середине прошлого месяца внебиржевой курс доллара временно превысил отметку в 85 рублей.

    Министерство финансов России объявило о приобретении валюты и золота на фоне нефтяных сверхдоходов.

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    14 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о сильном тумане

    Городское хозяйство Москвы сообщило о сильном тумане и видимости до 200 метров

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на вторник и утром в Москве прогнозируется сильный туман, видимость на дорогах может снизиться до 200 метров, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

    Предупреждение о сложных погодных условиях было опубликовано в канале комплекса городского хозяйства Москвы в Max. Специалисты ведомства подчеркнули, что ухудшение видимости ожидается в ночные и утренние часы.

    «По прогнозам синоптиков, в ночь на 15 сентября и утром в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров», – отмечается в сообщении.

    В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителей призвали проявить особую осторожность на дорогах. Автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

    В начале сентября столичное управление МЧС предупредило о снижении видимости на дорогах из-за плотной пелены тумана.

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    14 сентября 2026, 07:47 • Новости дня
    Синоптик Леус предупредил о ночных заморозках в Московском регионе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В российской столице и в Московской области возможно похолодание до плюс 1 градуса, возможны заморозки на почве, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Опасность резкого снижения температуры сохранится на протяжении двух-трех суток, предупредил Леус, передает РИА «Новости».

    «Синоптическая ситуация в ближайшие две-три ночи в столичном регионе по-прежнему располагает к активному ночному выхолаживанию – местами температура ожидается в пределах плюс одного – плюс шести градусов, с вероятностью заморозков в травостое и на почве», – сообщил специалист.

    Прошедшей ночью температурный минимум в Москве оказался близок к климатической норме, составив плюс 8,8 градуса. На других метеостанциях города значения варьировались от плюс 6,6 градуса в Бутово до 11,1 градуса на Балчуге.

    В Новой Москве воздух остыл до плюс 4,4 градуса. Самой холодной точкой Подмосковья стали Черусти, где зафиксировали лишь плюс 1,8 градуса.

    На прошлой неделе синоптик сообщал о самой холодной ночи в столице с начала мая.

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    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей – Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран, а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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