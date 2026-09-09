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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с мая
Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Москве с мая
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая, температурный минимум в городе составил плюс 1,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала мая, передает РИА «Новости». Температурный минимум в городе составил плюс 1,2 градуса.
«По данным базовой метеостанции города ВДНХ, минимум составил плюс 5,1 градуса – это самая низкая температура в столице с начала мая», – отметил синоптик.
На других метеостанциях мегаполиса температура колебалась от плюс 8,4 градуса на Балчуге до плюс 3,4 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, ночной минимум опустился до плюс 1,2 градуса. В Подмосковье самыми холодными точками оказались Павловский Посад и Мелихово, где температура составила плюс 1,1 градуса.
Предстоящая ночь, по словам метеоролога, ожидается более теплой, и угроза заморозков миновала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе до осенних значений. Неделей ранее специалист сообщил об отрицательных температурах на севере европейской части страны. В мае прошлого года минимальные показатели температуры в Новой Москве достигли минус 1,8 градуса.