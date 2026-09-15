Суд разрешил Ермаку не носить электронный браслет из-за «угрозы здоровью»

Tекст: Денис Тельманов

Высший антикоррупционный суд Украины позволил бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку снять электронный браслет, передает РИА «Новости». Такое решение было принято в связи с тем, что устройство якобы представляет угрозу для жизни и здоровья обвиняемого в коррупции экс-чиновника.

«Дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Этот факт стал одной из причин, по которым ВАКС отказал в продлении данного процессуального обязательства», – цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

При этом Ермак по-прежнему обязан являться по вызовам следователя, сообщать о смене места жительства и работы, не покидать пределы определенных населенных пунктов и сдать на хранение документы для выезда с Украины.

В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила ему обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья. Тогда же суд арестовал Ермака с возможностью залога в 140 млн гривен (3,1 млн долларов), после внесения которого он вышел из СИЗО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

Спустя четыре дня бывший чиновник вышел из следственного изолятора после внесения залога. В августе инстанция расширила географию возможных перемещений подозреваемого.