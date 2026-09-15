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Суд разрешил Ермаку не носить электронный браслет из-за «угрозы здоровью»
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак освобожден от обязанности носить электронный браслет из-за предполагаемой угрозы его жизни и здоровью.
Высший антикоррупционный суд Украины позволил бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку снять электронный браслет, передает РИА «Новости». Такое решение было принято в связи с тем, что устройство якобы представляет угрозу для жизни и здоровья обвиняемого в коррупции экс-чиновника.
«Дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Этот факт стал одной из причин, по которым ВАКС отказал в продлении данного процессуального обязательства», – цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.
При этом Ермак по-прежнему обязан являться по вызовам следователя, сообщать о смене места жительства и работы, не покидать пределы определенных населенных пунктов и сдать на хранение документы для выезда с Украины.
В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила ему обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья. Тогда же суд арестовал Ермака с возможностью залога в 140 млн гривен (3,1 млн долларов), после внесения которого он вышел из СИЗО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.
Спустя четыре дня бывший чиновник вышел из следственного изолятора после внесения залога. В августе инстанция расширила географию возможных перемещений подозреваемого.