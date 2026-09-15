В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Захарова предупредила Запад об опасности политического туризма на Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западных политиков трезво оценивать риски поездок на украинскую территорию ради поддержки киевских властей.
«Неизменно отвечаем на подобные обращения, что озвученные нами ранее публичные предостережения сохраняют актуальность, а западные политики и дипломаты должны трезво оценивать имеющиеся риски. Тем более в условиях, когда безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
Представитель министерства подчеркнула, что посещающие постсоветскую республику деятели грубо игнорируют указания собственных правительств.
В конце августа внешнеполитические ведомства Британии, Германии, Нидерландов, Италии и ряда других европейских стран вслед за США призвали своих граждан ни в коем случае не ездить на Украину.
В августе британский премьер Энди Бернем приехал в Киев для поддержки антироссийской фронды.
В июле Мария Захарова призвала европейских политиков отказаться от поездок на Украину.
Весной представитель российского МИД назвала визит Светланы Тихановской в украинскую столицу политическим туризмом.