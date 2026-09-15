Tекст: Валерия Городецкая

«Неизменно отвечаем на подобные обращения, что озвученные нами ранее публичные предостережения сохраняют актуальность, а западные политики и дипломаты должны трезво оценивать имеющиеся риски. Тем более в условиях, когда безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Представитель министерства подчеркнула, что посещающие постсоветскую республику деятели грубо игнорируют указания собственных правительств.

В конце августа внешнеполитические ведомства Британии, Германии, Нидерландов, Италии и ряда других европейских стран вслед за США призвали своих граждан ни в коем случае не ездить на Украину.

В августе британский премьер Энди Бернем приехал в Киев для поддержки антироссийской фронды.

В июле Мария Захарова призвала европейских политиков отказаться от поездок на Украину.

Весной представитель российского МИД назвала визит Светланы Тихановской в украинскую столицу политическим туризмом.