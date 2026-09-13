ВС России: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении

Tекст: Катерина Туманова

«Северянами» отражена контратака роты «Шквал» 72 омбр ВСУ. В результате комплексного огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции. При попытке выйти из окружения на минах подорвалась группа украинских боевиков, предположительно из 22 омбр. Выжившие были добиты ударами FPV», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

При этом на Липцовском направлении штурмовики «Севера» расширяют зону контроля вокруг Гоптовки. Общее продвижение составило до 200 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись в районе Малой Волчьей.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы оттесняют противника от российской границы, продвижение составило до 500 м.

В Черниговской области ракетным ударом ВС России уничтожили логистический хаб ВСУ в районе населенного пункта Нежин.

В Сумском районе штурм-подразделения «Севера» продвигаются в районах Хотени и Кияницы. За сутки продвижение составило до 500 м. В Шосткинском районе артиллерия работала по позициям ВСУ в районе Толстодубово.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.