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«Северяне»: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении
ВС России: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели сопротивление противника на стратегических рубежах, отразили попытки контратак и узнали, как при попытке выйти из окружения боевики ВСУ подорвались на минах.
«Северянами» отражена контратака роты «Шквал» 72 омбр ВСУ. В результате комплексного огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции. При попытке выйти из окружения на минах подорвалась группа украинских боевиков, предположительно из 22 омбр. Выжившие были добиты ударами FPV», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
При этом на Липцовском направлении штурмовики «Севера» расширяют зону контроля вокруг Гоптовки. Общее продвижение составило до 200 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись в районе Малой Волчьей.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы оттесняют противника от российской границы, продвижение составило до 500 м.
В Черниговской области ракетным ударом ВС России уничтожили логистический хаб ВСУ в районе населенного пункта Нежин.
В Сумском районе штурм-подразделения «Севера» продвигаются в районах Хотени и Кияницы. За сутки продвижение составило до 500 м. В Шосткинском районе артиллерия работала по позициям ВСУ в районе Толстодубово.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.