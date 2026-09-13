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    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
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    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    18 комментариев
    13 сентября 2026, 07:50 • Новости дня

    «Северяне»: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении

    ВС России: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели сопротивление противника на стратегических рубежах, отразили попытки контратак и узнали, как при попытке выйти из окружения боевики ВСУ подорвались на минах.

    «Северянами» отражена контратака роты «Шквал» 72 омбр ВСУ. В результате комплексного огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции. При попытке выйти из окружения на минах подорвалась группа украинских боевиков, предположительно из 22 омбр. Выжившие были добиты ударами FPV», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Липцовском направлении штурмовики «Севера» расширяют зону контроля вокруг Гоптовки. Общее продвижение составило до 200 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись в районе Малой Волчьей.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы оттесняют противника от российской границы, продвижение составило до 500 м.

    В Черниговской области ракетным ударом ВС России уничтожили логистический хаб ВСУ в районе населенного пункта Нежин.

    В Сумском районе штурм-подразделения «Севера» продвигаются в районах Хотени и Кияницы. За сутки продвижение составило до 500 м. В Шосткинском районе артиллерия работала по позициям ВСУ в районе Толстодубово.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области

    ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.

    Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.

    В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время декабрьского саммита G20 в США, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, Зеленский постоянно находится в разъездах, тогда как у российского руководства много задач внутри страны.

    «Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела», – подчеркнул Лавров в ходе общения с журналистами на полях саммита БРИКС. Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что при желании Зеленский всегда имеет возможность приехать в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.

    Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.

    Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможной организацию саммита без проработанной повестки.

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    12 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве прогремели взрывы во время действия режима воздушной тревоги.

    В столице Украины прозвучала серия взрывов на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Информацию о происшествии распространило местное издание «Новости Live». Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

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    12 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    @ Graeme Main/MOD

    Британские военные начали проверять, могут ли лошади вновь использоваться в армейских операциях. Во время ежегодных летних учений на полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир военнослужащие испытали лошадей с камуфляжной окраской.

    Как пишет Daily Mail, в Министерстве обороны Британии подтвердили, что изучают возможности применения животных для скрытого передвижения и разведки на труднопроходимой местности. Речь идет о лесах, болотах и других районах, где тяжелая техника может застрять или потерять мобильность.

    Представитель британского военного ведомства рассказал, что специалисты оценивают возможности конной разведки, мобильность, маскировку, снабжение и вопросы ухода за животными. При этом британская армия учитывает опыт союзников, которые продолжают использовать лошадей в условиях сложного рельефа.

    «Солдаты изучают конную разведку, мобильность на труднопроходимой местности, маскировку, снабжение и уход за лошадьми, опираясь на опыт союзных стран, которые продолжают применять животных в ходе военных операций», – заявил представитель ведомства.

    В британской армии считают, что возвращение к лошадям может быть связано с изменением характера современных конфликтов. Военные ранее отмечали, что животные способны передвигаться по густым лесам и болотистой местности, где танки и бронемашины оказываются малоэффективными.

    На эту идею британских военных также подтолкнул опыт Эстонии. Около 12 добровольцев из Эстонской лиги обороны создали конное подразделение и заявили, что лошади могут проходить там, где тяжелая техника застревает. В британской армии назвали такой подход необычным, но заслуживающим внимания.

    «Звучит безумно. Но британская армия прислушалась. Уроки Украины и Ближнего Востока очевидны: современная война требует творчества, способности адаптироваться и иногда возвращения к самым простым решениям», – заявил представитель армии.

    В качестве примера военные также приводят действия американского спецназа в Афганистане в 2001 году. Через несколько недель после терактов 11 сентября группа из 12 американских бойцов спецподразделения «зеленых беретов» передвигалась верхом по пересеченной местности и участвовала в боях вместе с местными силами против движения «Талибан». Позднее эта история легла в основу голливудского фильма «12 отважных».

    Британский Конный гвардейский полк, который обычно ассоциируется с церемониальными мероприятиями, в последние годы усиливает подготовку военнослужащих к действиям в реальных военных условиях. В рамках ежегодного соревнования «Кубок вызова принцессы Елизаветы» солдаты теперь отрабатывают навигацию верхом, используя только карту и компас.

    Командир полка подполковник Бен Макнил заявил, что кавалерист должен уметь эффективно действовать независимо от того, какой «платформой» он управляет – лошадью или бронемашиной. По его словам, навигация верхом требует одновременно контролировать животное, обстановку и собственные действия, что развивает выдержку и способность принимать решения в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года несколько лошадей британской дворцовой кавалерии разбежались по улицам Лондона из-за испуга от сброшенных стройматериалов. Вскоре лондонская полиция объявила о поимке всех сбежавших животных. Ранее британские военные начали тренировать собак породы хаски для работы в условиях экстремального арктического холода.

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    12 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение с украинским городом Сумы полностью остановлено, поезда теперь доходят только до станции Конотоп на западе области.

    Движение железнодорожного транспорта на северо-востоке Украины претерпело изменения: поезда больше не доезжают до областного центра, передает РИА «Новости». Теперь конечной станцией для составов стал город Конотоп, расположенный в 128 км западнее.

    «В Сумской области поезда временно будут курсировать до и от станции Конотоп», – говорится в официальном заявлении компании «Украинские железные дороги».

    В настоящее время нет точной информации о том, коснутся ли ограничения маршрутов с юга и востока, которые ранее не проходили через Конотоп. Для компенсации отсутствия поездов местные власти планируют запустить автобусное сообщение между городами.

    Сумская область граничит с тремя российскими регионами, а сам областной центр находится всего в 30 км от границы.

    Российские военные беспилотниками «Герань» поразили объекты железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.

    Взятие под контроль села Писаревка открыло армии России дорогу для наступления на этот областной центр.

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    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    12 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предельно ясно довела до мира свою позицию о недопустимости присутствия западных войск на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние слова главы государства Владимира Путина о возможных последствиях появления иностранных войск в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», – подчеркнул Песков.

    Ранее президент предупредил, что ввод европейского контингента на Украину будет означать прямое столкновение с Россией. Глава МИД Сергей Лавров сравнил гипотетический ввод западных контингентов с созданием «новой Берлинской стены». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Москвы по данному вопросу.

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    12 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов по порту Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удар по морскому порту Одессы, в результате чего было поражено судно типа сухогруз, сообщило в Max Минобороны. Корабль перевозил грузы военного назначения, необходимые для обеспечения украинских войск.

    Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины. Удары наносятся по объектам и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    В конце августа армия России нанесла удар по судну с военным грузом в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортный корабль с боеприпасами в Черноморске.

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    13 сентября 2026, 00:53 • Новости дня
    Россияне Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде.

    Российские спортсмены набрали 198,66 балла по итогам короткой и произвольной программ, передает РИА «Новости».

    Второе место досталось американскому дуэту Одри Шин и Спенсеру Акире Хау с результатом 183,81 балла. Тройку призеров замкнули Кэти Макбит и Балаш Надь, набравшие 180,95 балла.

    Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на турнире Kinoshita Cup в Токио, где успешно выполнили выброс в четыре оборота. Для россиян эти соревнования стали первыми во взрослом разряде после решения ISU допустить российских фигуристов к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ISU усложнил правила отбора российских фигуристов на Гран-при. Однако российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи завоевал золото на этом международном турнире в Токио.


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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    12 сентября 2026, 15:38 • Новости дня
    Западная помощь Киеву сравнялась с украинским ВВП 2021 года
    Западная помощь Киеву сравнялась с украинским ВВП 2021 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем финансовой помощи, выделенной западными партнерами Украине с февраля 2022 года, составил почти 200 млрд долларов и сравнялся с ВВП страны в 2021 году, сообщает издание «Украинская правда».

    Объем финансовой поддержки, направленной западными странами на Украину с февраля 2022 года, достиг почти 200 млрд долларов, что эквивалентно украинскому валовому внутреннему продукту в 2021 году, передает ТАСС. Аналитики издания сравнили зависимость страны от внешних вливаний с пациентом на аппарате искусственного дыхания.

    По мнению экспертов, такая ситуация предоставляет властям беспрецедентную свободу действий. Они могут не учитывать мнение собственных налогоплательщиков и идти на эскалацию конфликта, полагаясь на компенсацию потерь Западом. Однако тенденции в США и Европе вызывают опасения, что в ближайшей перспективе пациента могут «отключить от ИВЛ».

    Ранее Виктор Медведчук обращал внимание на данные европейских социологов о нарастающей усталости от Владимира Зеленского. Политик отмечал, что в Европе все чаще призывают прекратить финансирование Киева. В свою очередь, власти Украины регулярно принимают бюджет с рекордным дефицитом.

    В текущем году была заявлена дыра в бюджете Минобороны в размере 27 млрд долларов. Как писала газета The New York Times, эти запросы удивили европейских чиновников и заставили задуматься об эффективности использования средств. Бывший премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западных кредитов Украина прекратит свое существование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального банка Украины Андрей Пышный оценил объем полученного с 2022 года внешнего финансирования почти в 200 млрд долларов. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила сокращение финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран. В первые месяцы текущего года европейские государства существенно уменьшили невоенную помощь украинским властям.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна

    Глава Минсельхоза Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом зерна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут опровергла слухи о трудностях с экспортом российской агропродукции, подчеркнув бесперебойность поставок.

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила об отсутствии трудностей с экспортом российской агропродукции.

    «Это самая большая ценность, все мы вывозим», – подчеркнула глава ведомства в беседе с журналистом Александром Юнашевым, которую он привел в своем Telegram-канале «Юнашев Live».

    По ее словам, для обеспечения стабильных поставок уже запущен логистический коридор через Балтику и Каспий. Иностранные партнеры заверили российскую сторону, что не станут вводить ограничения на транзит зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии запланировали введение пошлины в 300% на транзит российского зерна. Для решения логистических проблем Минсельхоз предложил перенаправить грузовые потоки через порты Балтийского и Каспийского морей.

    Месяцем ранее сообщалось, что российские аграрии собрали свыше 72 млн тонн урожая.

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    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

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    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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