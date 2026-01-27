Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.5 комментариев
Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС
Фицо заявил о риске нехватки газа после запрета ЕС на импорт газа из России
Словацкий премьер Роберт Фицо выразил обеспокоенность тем, что после введения ЕС запрета на импорт российского газа интересы Словакии могут быть не учтены.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставщики нефти и газа из России всегда были для страны надежными партнерами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ТА3. По словам Фицо, «у нас всегда были корректные отношения с поставщиками нефти и газа из РФ, это были надежные поставщики, а сегодня мы должны надеяться на готовность западных стран направлять газ дальше на восток к нам, поскольку может возникнуть ситуация, что будет недостаток сырья, и потом мы будем спрашивать, будут ли крупные страны учитывать государственные интересы таких маленьких стран, как Словакия?».
Фицо выступил с этим заявлением на пресс-конференции после того, как Совет ЕС в понедельник дал окончательное одобрение запрету на импорт российского газа. Новый пакет ограничений предусматривает постепенное прекращение поставок российского газа в страны Евросоюза.
Премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что в новых условиях Словакия зависит от готовности западных стран обеспечить снабжение газом восточных партнеров. Фицо отметил, что в случае возможной нехватки сырья интересы маленьких стран, таких как Словакия, могут быть не в приоритете у крупных членов ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все страны будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.
Он добавил, что Словакия и Венгрия планируют отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года.
Напомним, накануне Совет Евросоюза утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.