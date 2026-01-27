Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС

Фицо заявил о риске нехватки газа после запрета ЕС на импорт газа из России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставщики нефти и газа из России всегда были для страны надежными партнерами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ТА3. По словам Фицо, «у нас всегда были корректные отношения с поставщиками нефти и газа из РФ, это были надежные поставщики, а сегодня мы должны надеяться на готовность западных стран направлять газ дальше на восток к нам, поскольку может возникнуть ситуация, что будет недостаток сырья, и потом мы будем спрашивать, будут ли крупные страны учитывать государственные интересы таких маленьких стран, как Словакия?».

Фицо выступил с этим заявлением на пресс-конференции после того, как Совет ЕС в понедельник дал окончательное одобрение запрету на импорт российского газа. Новый пакет ограничений предусматривает постепенное прекращение поставок российского газа в страны Евросоюза.

Премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что в новых условиях Словакия зависит от готовности западных стран обеспечить снабжение газом восточных партнеров. Фицо отметил, что в случае возможной нехватки сырья интересы маленьких стран, таких как Словакия, могут быть не в приоритете у крупных членов ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все страны будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

Он добавил, что Словакия и Венгрия планируют отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года.

Напомним, накануне Совет Евросоюза утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.



