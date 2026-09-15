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Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране
Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране
Группа из 17 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, погибла в пустыне при попытке пересечь границу Афганистана и Ирана, сообщил афганский новостной портал Ariana News.
Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.
«Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.
По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.
Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.
Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.
Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.
До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.