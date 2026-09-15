Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране

Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране

Tекст: Денис Тельманов

Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.

«Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.

По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.

Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.

Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.

Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.

До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.