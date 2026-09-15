Tекст: Валерия Городецкая

Захарова подчеркнула, что западные страны не осознают угрозу, которую представляют обученные ими украинские военные, уже разъехавшиеся по разным государствам мира, передает РИА «Новости».

«Они забыли главное. Терроризм, который они сами взращивают, они не смогут остановить. Он будет требовать все новых и новых жертв», – подчеркнула спикер МИД в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что западные государства продолжают готовить украинских солдат для ведения боевых действий против России, не осознавая масштаб последствий.

Ранее Захарова обвинила западных союзников Киева в пособничестве возможным терактам против российских гражданских самолетов.

Москва расценивает передачу Евросоюзом доходов от замороженных российских активов Украине как прямое содействие террористической деятельности.

Неонацистские власти Украины несут огромную опасность для всего международного сообщества.