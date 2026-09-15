В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
МИД: Запад не способен остановить исходящую от Киева террористическую угрозу
Западные страны не способны контролировать угрозу, исходящую от обученных ими бойцов ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что западные страны не осознают угрозу, которую представляют обученные ими украинские военные, уже разъехавшиеся по разным государствам мира, передает РИА «Новости».
«Они забыли главное. Терроризм, который они сами взращивают, они не смогут остановить. Он будет требовать все новых и новых жертв», – подчеркнула спикер МИД в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что западные государства продолжают готовить украинских солдат для ведения боевых действий против России, не осознавая масштаб последствий.
Ранее Захарова обвинила западных союзников Киева в пособничестве возможным терактам против российских гражданских самолетов.
Москва расценивает передачу Евросоюзом доходов от замороженных российских активов Украине как прямое содействие террористической деятельности.
Неонацистские власти Украины несут огромную опасность для всего международного сообщества.