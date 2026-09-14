14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
Супертанкер El Gaia пытался пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива и подорвался на минах, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Взрыв повредил судно, после чего на борту начался пожар, передает РИА «Новости».
КСИР уточнил, что попытки потушить огонь на танкере не дали результата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.
В прошлом месяце управление пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.