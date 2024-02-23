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США пригрозили главе ВТБ Костину тюрьмой за нарушение антироссийских санкций
США предъявили обвинения главе банка ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам в нарушении санкций против России, сообщает агентство Reuters. Минюст США заявил, что по предъявленным обвинениям Костину грозят десятки лет тюремного заключения.
Reuters ссылается на документ федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Позднее минюст США заявил, что «Костин остается на свободе, вероятно, в России». Ведомство подтвердило, что ему «предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций». Как пояснил американский минюст, «по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы». При этом министерство напомнило о презумпции невиновности, действующей до приговора суда.
Кроме того, Reuters сообщило, что американские власти арестовали двух человек якобы за содействие Костину в обходе санкций. Указывается, что речь идет о Вадиме Вольфсоне и Гэнноне Бонде, передает ТАСС.
Напомним, глава ВТБ находится под американскими санкциями с 2018 года, кроме того он попал и в британский список санкций.