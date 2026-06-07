Киев лишил украинских военных обещанного Зеленским повышения зарплат

Tекст: Ольга Иванова

О планах Киева по перераспределению бюджетных средств рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает РИА «Новости». По его словам, в проекте корректировки бюджета на 2026 год, голосование по которому в парламенте запланировано на следующую неделю, не заложено ранее анонсированное повышение денежного довольствия военнослужащих.

Железняк напомнил о недавнем обещании украинских властей: «Помните недавнее обещание ... увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен. Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги». Он указал, что даже по сравнению с прошлым годом сохраняется дефицит средств и, чтобы выплатить военным на прежнем уровне, государству «нужно будет еще поискать деньги».

При этом, по словам депутата, в документе сохраняется норма об увеличении зарплат тыловым сотрудникам СБУ. Он резко отреагировал на это, заметив, что таким образом спецслужбе, по его выражению, хотят «еще лучше» координировать Telegram-каналы.

Парламентарий сообщил, что на понедельник запланировано заседание профильного комитета Рады, где рассмотрят 1865 правок к проекту изменений бюджета. Кроме того, в прошлую пятницу прошла встреча «малой» фракции партии «Слуга народа» с Владимиром Зеленским, на которой, по словам Железняка, президент призвал депутатов отклонить почти все предложенные поправки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила о риске нехватки денег на зарплаты военным ВСУ уже в сентябре 2024 года.

В сентябре 2024 года Пидласа заявила о нехватке средств у Минобороны Украины для своевременной выплаты боевых надбавок без принятия закона о повышении налогов.

Позднее власти Украины рассматривали возможность повысить армейские зарплаты и привлечь добровольцев крупными выплатами на фоне дефицита бюджета.