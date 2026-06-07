История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.3 комментария
Киев лишил украинских военных обещанного Зеленским повышения зарплат
Проект изменений бюджета на 2026 год на Украине не предусматривает обещанное Владимиром Зеленским повышение выплат военным как минимум до 30 тыс. гривен.
О планах Киева по перераспределению бюджетных средств рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает РИА «Новости». По его словам, в проекте корректировки бюджета на 2026 год, голосование по которому в парламенте запланировано на следующую неделю, не заложено ранее анонсированное повышение денежного довольствия военнослужащих.
Железняк напомнил о недавнем обещании украинских властей: «Помните недавнее обещание ... увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен. Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги». Он указал, что даже по сравнению с прошлым годом сохраняется дефицит средств и, чтобы выплатить военным на прежнем уровне, государству «нужно будет еще поискать деньги».
При этом, по словам депутата, в документе сохраняется норма об увеличении зарплат тыловым сотрудникам СБУ. Он резко отреагировал на это, заметив, что таким образом спецслужбе, по его выражению, хотят «еще лучше» координировать Telegram-каналы.
Парламентарий сообщил, что на понедельник запланировано заседание профильного комитета Рады, где рассмотрят 1865 правок к проекту изменений бюджета. Кроме того, в прошлую пятницу прошла встреча «малой» фракции партии «Слуга народа» с Владимиром Зеленским, на которой, по словам Железняка, президент призвал депутатов отклонить почти все предложенные поправки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила о риске нехватки денег на зарплаты военным ВСУ уже в сентябре 2024 года.
В сентябре 2024 года Пидласа заявила о нехватке средств у Минобороны Украины для своевременной выплаты боевых надбавок без принятия закона о повышении налогов.
Позднее власти Украины рассматривали возможность повысить армейские зарплаты и привлечь добровольцев крупными выплатами на фоне дефицита бюджета.