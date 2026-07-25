Масштабный сбой парализовал работу нейросети ChatGPT по всему миру

Жители Британии и США массово пожаловались на перебои работы ChatGPT

Tекст: Мария Иванова

Массовые обращения из-за нестабильного функционирования искусственного интеллекта поступают из разных государств, передает ТАСС.

Согласно статистике платформы Downdetector, больше всего инцидентов зафиксировано в Британии, где о проблемах сообщили около 2,7 тыс. человек.

Подавляющее большинство британцев, а именно 89%, столкнулись с недоступностью основного сайта. При этом 9% юзеров отметили ошибки мобильного приложения, а 8% пожаловались на некорректную работу самого алгоритма.

Аналогичная картина наблюдается и в ряде других стран. В США и Италии зарегистрировано по 2,2 тыс. отчетов об ошибках, а во Франции трудности испытали 1,4 тыс. юзеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года пользователи массово жаловались на сбои в работе чат-бота от OpenAI.

В ноябре проблемы с доступом к сервису возникли из-за неполадок в инфраструктуре американской компании Cloudflare.