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Масштабный сбой парализовал работу нейросети ChatGPT по всему миру
Жители Британии и США массово пожаловались на перебои работы ChatGPT
Тысячи пользователей из нескольких стран мира лишились доступа к чат-боту от компании OpenAI, причем большинство столкнулось с неисправностью основного сайта.
Массовые обращения из-за нестабильного функционирования искусственного интеллекта поступают из разных государств, передает ТАСС.
Согласно статистике платформы Downdetector, больше всего инцидентов зафиксировано в Британии, где о проблемах сообщили около 2,7 тыс. человек.
Подавляющее большинство британцев, а именно 89%, столкнулись с недоступностью основного сайта. При этом 9% юзеров отметили ошибки мобильного приложения, а 8% пожаловались на некорректную работу самого алгоритма.
Аналогичная картина наблюдается и в ряде других стран. В США и Италии зарегистрировано по 2,2 тыс. отчетов об ошибках, а во Франции трудности испытали 1,4 тыс. юзеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года пользователи массово жаловались на сбои в работе чат-бота от OpenAI.
В ноябре проблемы с доступом к сервису возникли из-за неполадок в инфраструктуре американской компании Cloudflare.