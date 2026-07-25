Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.0 комментариев
В Тюмени приостановили празднование Дня города из-за угрозы беспилотников
Празднование Дня города в Тюмени временно отложено на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Максим Афанасьев.
Афанасьев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, передает Ura.ru.
«Мы вынуждены принять решение о приостановке всех мероприятий, которые запланированы на открытых площадках. Будем мониторить ситуацию, в случае снятия угрозы будет доведена информация о возобновлении работы до всех жителей. Предлагаю не создавать панику и соблюдать меры безопасности», – сказал мэр.
Градоначальник также отметил, что как только угроза минует, информация о возобновлении работы праздничных площадок будет оперативно опубликована в социальных сетях и средствах массовой информации. Власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации.
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