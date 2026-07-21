Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Ликвидированный в Тюмени агент Киева собирался подорвать пути Тюменского НПЗ
Агент украинских спецслужб, уничтоженный в ходе задержания в Тюмени, собирался подорвать железнодорожные пути Тюменского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в ФСБ.
Для подготовки диверсии мужчина изучил график движения поездов и систему охраны ООО «Тюменский НПЗ», чтобы найти уязвимые места для установки взрывчатки, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
При попытке задержания у тайника с самодельным взрывным устройством 60-летний злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. В результате ответного огня он был ликвидирован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России сообщил о ликвидации украинского агента в Тюмени.
Ранее другой задержанный в регионе диверсант сознался в подготовке взрыва промышленного объекта в Нягани.
В июне еще один фигурант рассказал о планах подорвать объекты топливно-энергетического комплекса «Транснефти».