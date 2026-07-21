Ликвидированный в Тюмени агент Киева собирался подорвать пути Тюменского НПЗ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Для подготовки диверсии мужчина изучил график движения поездов и систему охраны ООО «Тюменский НПЗ», чтобы найти уязвимые места для установки взрывчатки, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

При попытке задержания у тайника с самодельным взрывным устройством 60-летний злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. В результате ответного огня он был ликвидирован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России сообщил о ликвидации украинского агента в Тюмени.

Ранее другой задержанный в регионе диверсант сознался в подготовке взрыва промышленного объекта в Нягани.

В июне еще один фигурант рассказал о планах подорвать объекты топливно-энергетического комплекса «Транснефти».