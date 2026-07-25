Московский пенсионер отдал аферистам миллионы после видеозвонка «чиновника»

Пенсионер из Москвы лишился более 20 млн рублей из-за дипфейка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожилой мужчина потерял более 20,6 млн рублей после общения по видеосвязи с якобы руководителем государственного органа, передает РИА «Новости». Злоумышленники использовали технологию дипфейк, чтобы убедить мошенника в том, что от его имени финансируется преступная деятельность.

«Семидесятипятилетний житель Москвы получил уведомление о том, что у него состоится разговор по видеосвязи в одном из приложений с руководителем государственного органа… После общения по видеосвязи пенсионер отдал мошенникам более 20 миллионов рублей», – сообщили в прокуратуре столицы. В течение месяца потерпевший снимал деньги со счетов, пересчитывал их перед камерой компьютера и передавал курьерам.

По указанию аферистов мужчина также продал свой автомобиль. Взамен он получал в мессенджере поддельные документы о приеме средств. Расследование инцидента находится на контроле Черемушкинской межрайонной прокуратуры. В ведомстве напомнили, что правоохранители никогда не просят граждан снимать или переводить деньги через мессенджеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные аферисты запустили новую схему обмана с использованием ссылок на видеоконференции.

Неделей ранее пожилая москвичка лишилась почти 35 миллионов рублей после общения по видеосвязи с мнимым силовиком.

Другой обманутый житель столицы приобрел для телефонных преступников золотые слитки на сумму более 30 миллионов рублей.