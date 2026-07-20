Московский пенсионер отдал мошенникам золото на 30 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранительные органы задержали 21-летнюю жительницу столицы, которая работала курьером у телефонных аферистов, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Девушка забрала у обманутого москвича драгоценный металл и спрятала его в тайнике по указанию куратора преступной схемы.

Злоумышленница была задержана на улице Анны Михайловой.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему регулярно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Они убедили мужчину купить золото на сумму более 30 млн 600 тыс. рублей для «обеспечения безопасности финансов».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанная находится под арестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае другой московский пенсионер потерял более 71 млн рублей из-за действий аферистов. Месяцем ранее пожилой москвич купил золотые слитки для передачи курьерам телефонных мошенников.

В конце апреля лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю женщину почти на 40 млн рублей.