Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.0 комментариев
Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты
Арестованную за порнографию Диану Шурыгину заставили мыть туалеты в СИЗО
Оказавшись в следственном изоляторе за нарушение условий домашнего ареста, скандально известная блогерша Диана Шурыгина вынуждена выполнять самую грязную работу по требованию сокамерниц, пишут СМИ.
В женском изоляторе «Печатники» Диана Шурыгина вынуждена мыть полы и туалеты, передает Telegram-канал SHOT.
Соседки по камере узнали скандальную блогершу и заставили ее заниматься уборкой. Вместе с ней содержатся женщины, задержанные за мошенничество, хулиганство и преступления с наркотиками.
Из доступных развлечений у Шурыгиной остались прогулки, спортзал, библиотека и мастерские по рукоделию. При поступлении в СИЗО с девушкой сразу начал работать психолог.
Изначально суд отправил Шурыгину под домашний арест, однако она нарушила правила и вышла в Сеть.
Перед задержанием блогерша, по версии следствия, вербовала россиянок для порностудий, а узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать на Бали. Теперь ей грозит до шести лет колонии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Троицкий районный суд Москвы перевел Диану Шурыгину из-под домашнего ареста в следственный изолятор.
В середине июня девушку обвинили в незаконном обороте порнографических материалов. Во время нахождения дома суд строго запретил подозреваемой пользоваться интернетом.