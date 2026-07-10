Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты

Арестованную за порнографию Диану Шурыгину заставили мыть туалеты в СИЗО

Tекст: Мария Иванова

В женском изоляторе «Печатники» Диана Шурыгина вынуждена мыть полы и туалеты, передает Telegram-канал SHOT.

Соседки по камере узнали скандальную блогершу и заставили ее заниматься уборкой. Вместе с ней содержатся женщины, задержанные за мошенничество, хулиганство и преступления с наркотиками.

Из доступных развлечений у Шурыгиной остались прогулки, спортзал, библиотека и мастерские по рукоделию. При поступлении в СИЗО с девушкой сразу начал работать психолог.

Изначально суд отправил Шурыгину под домашний арест, однако она нарушила правила и вышла в Сеть.

Перед задержанием блогерша, по версии следствия, вербовала россиянок для порностудий, а узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать на Бали. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Троицкий районный суд Москвы перевел Диану Шурыгину из-под домашнего ареста в следственный изолятор.

В середине июня девушку обвинили в незаконном обороте порнографических материалов. Во время нахождения дома суд строго запретил подозреваемой пользоваться интернетом.