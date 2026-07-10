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Директор Бузовой опроверг слухи о паузе в карьере певицы
Представитель Ольги Бузовой опроверг сообщения о приостановке карьеры певицы
Сообщения о якобы паузе в карьере певицы и телеведущей Ольги Бузовой вырваны из контекста: артистка взяла всего несколько выходных, чтобы пройти реабилитацию после травмы ноги, рассказал ее директор Антон Богославский.
Информация о длительном перерыве в выступлениях Ольги Бузовой не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Директор певицы Антон Богославский пояснил, что артистка взяла лишь несколько выходных дней для восстановления здоровья.
«Это вырвано из контекста. Ольга взяла паузу на несколько дней по рекомендации врачей, так как для восстановления нужен покой», – заявил агентству представитель телеведущей.
Богославский также добавил, что 11 июля певица планирует выступить на музыкальном фестивале VK Fest в Нижнем Новгороде. Напомним, месяцем ранее Бузова перенесла экстренную операцию из-за травмы ноги, после чего появилась на публике на украшенных стразами костылях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Ольга Бузова перенесла экстренную операцию на ноге после сильного падения.