Глава Якутии стал сопрезидентом всемирной организации ОГМВ

Глава Якутии Николаев избран сопрезидентом всемирной организации ОГМВ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Марокко прошел Всемирный конгресс организации «Объединенные города и местные власти», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

Сообщество объединяет 240 тыс. участников из более 140 стран мира. Российскую делегацию представили чиновники федерального уровня и делегаты из 40 регионов страны.

В рамках конгресса прошло заседание Всемирного совета ОГМВ, в ходе которого выбрали новое руководство Всемирной организации. По итогам голосования глава Республики Саха Айсен Николаев был избран сопрезидентом организации на период с 2026 по 2029 год. «То, что наша страна сегодня занимает одну из ведущих ролей во Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» – это признание значимой роли России в развитии современной муниципальной повестки», – отметил он.

На новом посту руководитель сосредоточится на климатических вызовах, городской дипломатии и взаимодействии с ООН. Особое внимание планируется уделить расширению членства за счет арктических регионов. Также в рамках конгресса мэра Казани Ильсура Метшина переизбрали президентом евразийского отделения организации.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева подчеркнула важность международного обмена опытом. По ее словам, назначение стало результатом системного совершенствования местного самоуправления в России.

«Избрание Айсена Сергеевича на пост сопрезидента ОГМВ – закономерный результат того, насколько системно и глубоко в нашей стране совершенствуется система местного самоуправления. Мы видим, как развиваются горизонтальные и вертикальные связи, главы муниципалитетов в прямом диалоге вместе с министрами, депутатами Госдумы, федеральными экспертами находят решения по актуальным вопросам, по поручению Президента реализуются образовательные программы для глав муниципалитетов и их команд», - заявила она.

Зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов добавил, что отечественная муниципальная повестка становится частью глобального диалога вопреки внешнему давлению.

«Избрание Айсена Николаева сопрезидентом ОГМВ – важный маркер: это признание того, что российская муниципальная повестка, несмотря на попытки притеснения нашей страны и внешнее давление, становится частью глобального диалога. Наш подход к развитию местного самоуправления, практики муниципалитетов воспринимаются международным сообществом как реально работающие инструменты. Россия здесь выступает не просто участником дискуссий, а носителем собственного управленческого опыта, востребованного за рубежом. Во многом такое усиление позиций связано с активной деятельностью ВАРМСУ, которая представляет интересы российского муниципального сообщества в нашей стране и на мировой арене», – отметил Асафов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российская сторона выдвинула кандидатуру Айсена Николаева на пост сопрезидента ОГМВ.

Ранее мэры городов России и Китая договорились о новых совместных проектах в Харбине. А в конце прошлого года Якутск принял участников Всероссийского муниципального форума.